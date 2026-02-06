Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz kapsamında 5-6 Şubat tarihlerinde talep topladı ve 54 milyon 578 bin 570 lot dağıtıldı. Yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde hizmet gösteren firma halka arzdan kazanacağı fonun tamamını yeni yatırımlar için kullanacak. Peki, Best Brands Grup halka arz sonuçları açıklandı mı?