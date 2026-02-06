Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, kişi başına kaç TL değerinde kaç lot verdi?

        Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı?

        Best Brands Grup Enerji Yatırım, talep toplama sürecini tamamladı. 54 milyondan fazla lot dağıtan şirketin 802 milyon TL'lik yüzde 29'luk kısmı halka açılmaya hazırlanıyor. Peki, Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı?

        Giriş: 06.02.2026 - 11:11 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:11
        1

        Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz kapsamında 5-6 Şubat tarihlerinde talep topladı ve 54 milyon 578 bin 570 lot dağıtıldı. Yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde hizmet gösteren firma halka arzdan kazanacağı fonun tamamını yeni yatırımlar için kullanacak. Peki, Best Brands Grup halka arz sonuçları açıklandı mı?

        2

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Best Brands 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topladı.

        Firmanın halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

        3

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM LOT MİKTARI

        Şirket, 54 milyon 578 bin 570 lot dağıtımı yaptı. Olası lot miktarı tablosu şöyle:

        - 150 Bin katılım ~ 364 Lot (5350 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 218 Lot (3204 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 155 Lot (2278 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 110 Lot (1617 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 78 Lot (1146 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 50 Lot (735 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 34 Lot (499 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 25 Lot (367 TL).

        4

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 14,70 TL olarak belirlendi.

        5

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM FON KULLANIM YERİ

        Yüzde 100 yeni tesislerin kurulumu ve satın alınması.

        6

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM HANGİ BANKALARDA VAR?

        Firmanın hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz açıklanmadı.

        7

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 34

        Halka arz büyüklüğü: 802 milyon TL

        T1-T2 bakiyesi kullanılabilir

        Bist kodu: BESTE

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
