Antalya'da oturan Beste Eylül Aydemir (26), tüp mide ameliyatı sonrası 15 ayda 95 kilo verdi. 165 kilodan 70 kiloya düştüğünü söyleyen Aydemir, Şu an sanki kanatlanmış uçuyor gibiyim dedi.
DHA'nın haberine göre; Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü mezunu Beste Aydemir'in hayatı, 15 ay önce olduğu tüp mide ameliyatıyla değişti.
2012 yılında geçirdiği başarısız ilk ameliyatın ardından 15 ay önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı yapılan Aydemir, çok mutlu olduğunu söyledi.
"UÇUYOR GİBİYİM"
2012 yılında 165 kiloya ulaşınca farklı bir şehirde tüp mide ameliyatı olduğunu anlatan Beste Eylül Aydemir, Bu ameliyat başarısızlıkla sonuçlandı. Ailemde şeker, yüksek tansiyon hastalığı vardı, dolayısıyla benim de bu riskleri taşımam söz konusuydu.
Doğru cerrahi seçilmediği için başarısız sonuçlanan ameliyat sonrasında verdiğim kiloyu fazlasıyla geri aldım. Sonrasında Antalya'da Prof. Dr. Nurullah Bülbüller hocamı tanıdım. Revizyon cerrahisi uygulamaya karar verdi. En uygun yöntemin gastrik by-pass ameliyatı olduğuna karar verildi.
15 ay sonunda 70 kiloya ulaştım, şeker hastalığımdan da kurtuldum. Toplamda 95 kilo kaybım oldu. Kendime güvenim arttı. Sanki kanatlandım da uçuyor gibiyim. Eskiden yürüyemiyordum, şimdi koşuyorum. Bu özgürlüğümü Nurullah Hocama borçluyum. Kendisine minnettarım diye konuştu.
YENİ YÖNTEMLE KİLO ALIMI AZALDI
Ameliyatı gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, kilo alımlarının tüp mide ameliyatlarından sonra 2 nedene bağlı olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Bülbüller, Bunlar operasyon sonunda ya midenin yeterince küçük yapılamaması, ya da hastanın uyumsuz davranışları, beslenme alışkanlıklarını oturtamaması nedeniyle karşımıza çıkan durumlarıdır.
2015 yılından öncesine kadar tüp mide ameliyatlarında mide biraz daha geniş bırakılırdı. Dünyada böyle bir uygulama vardı. Ancak geri kilo alımları 4- 5 hastada bir karşılaşıldığı için artık tüp mide ameliyatlarında mide daha küçük bırakılmaya başlandı. Dolayısıyla geri kilo alımları oldukça azaldı dedi.
15 AYDA İSTENEN KİLOYA İNDİ
Beste Eylül Aydemir'e by-pass yöntemiyle revizyon cerrahisi yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, Bu tedaviyle kendisi şu an bizim kontrolümüzde, yaklaşık 70 kiloya indi.
Hastamız sadece kilo kaybetmedi, ailesinde ve kendisinde olan ailesel şeker hastalığından da kurtulmuş oldu. Şu an sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor diye konuştu.
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