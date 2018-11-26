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2015 yılından öncesine kadar tüp mide ameliyatlarında mide biraz daha geniş bırakılırdı. Dünyada böyle bir uygulama vardı. Ancak geri kilo alımları 4- 5 hastada bir karşılaşıldığı için artık tüp mide ameliyatlarında mide daha küçük bırakılmaya başlandı. Dolayısıyla geri kilo alımları oldukça azaldı dedi.