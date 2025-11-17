Beste Kökdemir'in, doktor sonrası Nişantaşı turu

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Beste Kökdemir ile eşi Fazlı Erdinç Çatak, Nişantaşı’ndaydı. Çocuklarını bir ay sonra kucaklarına almaya hazırlanan çift, doktor kontrolü sonrası Nişantaşı sokaklarında kameralara yansıdı.

Beste Kökdemir ile Fazlı Erdinç Çatak, 4 Temmuz'da evlenmişti.

Beste Kökdemir, "Hamile kaldığı için evlendi" şeklindeki yorumlara şöyle yanıt vermişti: Bazı linçler oldu benim hamileliğim hakkında. Bunu bekliyordum. Çok fazla kale almamakla birlikte biraz kolektif düşündüğümde bu zihniyetler için üzgünüm tabii ki. Zorla çocuk için evlenmedik, zaten evliliği düşünüyorduk hamile kalınca evliliği erkene çektik. Kendi dünyalarınızla karıştırıyor olabilirsiniz. Kendi korkaklıklarınızı görüyor olabilirsiniz.