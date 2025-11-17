Habertürk
        Beste Kökdemir'in, doktor sonrası Nişantaşı turu - Magazin haberleri

        Beste Kökdemir'in, doktor sonrası Nişantaşı turu

        Anne olmaya hazırlanan Beste Kökdemir ile eşi Fazlı Erdinç Çatak, doktor kontrolü sonrasında Nişantaşı'nda görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 09:26 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:26
        Doktor sonrası Nişantaşı turu
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Beste Kökdemir ile eşi Fazlı Erdinç Çatak, Nişantaşı’ndaydı. Çocuklarını bir ay sonra kucaklarına almaya hazırlanan çift, doktor kontrolü sonrası Nişantaşı sokaklarında kameralara yansıdı.

        Beste Kökdemir ile Fazlı Erdinç Çatak, 4 Temmuz'da evlenmişti.

        Beste Kökdemir, "Hamile kaldığı için evlendi" şeklindeki yorumlara şöyle yanıt vermişti: Bazı linçler oldu benim hamileliğim hakkında. Bunu bekliyordum. Çok fazla kale almamakla birlikte biraz kolektif düşündüğümde bu zihniyetler için üzgünüm tabii ki. Zorla çocuk için evlenmedik, zaten evliliği düşünüyorduk hamile kalınca evliliği erkene çektik. Kendi dünyalarınızla karıştırıyor olabilirsiniz. Kendi korkaklıklarınızı görüyor olabilirsiniz.

        #Beste Kökdemir
