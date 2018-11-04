Cadde'nin haberine göre, Bestemsu Özdemir, yakın arkadaşlarıyla geldiği alışveriş merkezinde meydan katında bulunan bir restoranda yemek yedi.

Güzel oyuncu, "Her şey çok güzel gidiyor. Arkadaşlarımla buluşup biraz sohbet ettik. Yaz için yeni bir sinema filmi projesi olacak ama henüz kesin değil. Uluslararası bir proje olacak, netleşince bağıra bağıra söyleyeceğim" dedi.

Öte yandan, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine Özdemir, hayatında kimsenin olmadığını belirtti.

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