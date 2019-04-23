Beştepe'de 23 Nisan kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beştepe'ye gelen çocukları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra koltuğunu, Kuvayı Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşında Ozan Sözeyataroğlu'na bıraktı.

Küçük cumhurbaşkanı sorulan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden memnun musunuz?' sorusuna, "Sistem güzel çalışıyor" şeklinde yanıt verince salonda gülüşmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yaşındaki Ozan'ın cevabı üzerine, "Benim vereceğim cevapları veriyor" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sevgili çocuklar değerli misafirler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hoşgeldiniz.

İstikbalimizin teminatı olan siz çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle tüm dünya çocuklarına en kalbi sevgilerimi gönderiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kuruluşu ve bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum.

Bugün çocuk bayramımızla beraber, meclisimizin dualarla açılışının 99. yılını kutluyoruz. Vatanımızın işgal edildiği bir dönemde Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi, bağımsızlığımızın da başlangıcı olmuştur. Meclis en karanlık günlerde güç ve cesaret aşılamıştır.