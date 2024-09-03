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        Haberler Bilgi Gündem BESYO tercih ekranı 2024: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2024 BESYO tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        ÖSYM ile BESYO tercihleri ne zaman başlıyor?

        YKS kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi için gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 20-26 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapıldı. Parkur sınavlarının sona ermesinin ardından, adaylar şimdi heyecanla BESYO tercih süreçlerini bekliyor. Peki, BESYO tercihleri ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte BESYO tercihleriyle ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 23:12 Güncelleme: 03.09.2024 - 23:12
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        BESYO tercihleri için adayların meraklı bekleyişi sürüyor. Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamında yapılan BESYO sınavları, ÖSYM tarafından tamamlanmış durumda. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının spor programlarına öğrenci alımı, ÖSYM'nin düzenlediği merkezi Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamında gerçekleştirilecek. 26 Ağustos'ta sona eren sınavların ardından tercih işlemleri başlayacak. İşte ayrıntılar...

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        BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        BESYO tercih tarihleri 2024 henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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        YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        Merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2024 yılında yapılacak merkezi yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.

        Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP’e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

        Öğretmenlik programları için Y-TYT’de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansızyerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların MillîEğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni incelemelerinde yarar görülmektedir.

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        Eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde, TYT sınav puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halindeOBP’si yüksek olana öncelik verilecektir.

        Tüm kontenjan türleri için yerleştirmede öncelik sırası, kadın-erkek kontenjanları ayrı ayrı olmak üzeregenel kontenjan, millî sporcu kontenjanı şeklinde olacaktır. Milli sporcu ve engelli aday kontenjanlarındanilk merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar, ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanaaktarılacaktır. Ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanda kadın-erkek kontenjan ayrımı olmayacaktır.

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