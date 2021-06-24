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DHA

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, çimento yüklü 2 beton mikserinde yüzlerce kurusıkı tabanca ile binlerce mermi ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan analiz çalışmasında çimento yüklü iki beton mikseri şüpheli olarak değerlendirildi. Suriye'ye açılan Kilis Çobanbey Gümrük Kapısı'na gelen araçlar, gümrük işlemleri durdurularak arama hangarına sevk edildi.

Aramada, araçların çekicilerinin yan dolaplarında bulunan karton kutularda 23 bin 500 mermi ile 270 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.