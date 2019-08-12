Beyaz Cennet'te bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli ve yabancı turistler, termal sular ve beyaz travertenlerin oluşturduğu görsel güzellikleri yerinde görmek için Beyaz Cennet'e akın etti.

DHA'nın haberine göre yılın her mevsimi, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'ye gelenler, fotoğraf çekip doğa harikası travertenlerde güneşlendi. Bayram tatilinde çeşitli şehirlerden gelen tatilciler beyaz travertenlerdeki sulara girerken, bazıları da yürüyüş yaptı.

Adrenalin tutkunu bazı tatilciler de yamaç paraşütüyle Pamukkale'yi havadan görme fırsatı yakaladı.

Türkiye'nin en önemli turizm yerlerinden olan, doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi dokusuyla da ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'de, Hierapolis Antik Kenti'nde de yoğunluk oluştu. Yaz kış sıcaklığı 36 derece olan Antik Havuz'da ise ziyaretçiler tarihi sütunların arasında yüzmenin keyfini çıkardı.

ZİYARETÇİLER HAYRAN KALDI

Ailesiyle birlikte Pamukkale'ye gelen ve yüzüne çamur sürerek şifa bulmaya çalışan Yüksel Egemen Kasapoğlu, travertenlerin bir doğa harikası olduğunu belirterek, "Yüzüme Pamukkale'deki doğal çamurdan sürüp, maske yaptım. Çamuru evime gidinceye kadar çıkarmayı düşünmüyorum" dedi.

Bayram tatilini Pamukkale'yi ziyaret ederek değerlendirdiğini belirten Esra Ezer de, "İstanbul'da yaşıyorum. İlk kez Pamukkale'ye geldim. Çok muhteşem bir atmosferi ve güzelliği var. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Umida Hamrayeva ise, Pamukkale'yi gördüğü için çok mutlu olduğunu, travertenlerin üzerinde yürümenin eşsiz bir duygu olduğunu söyledi.