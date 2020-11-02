İlk olarak leblebi Şeyh Murat Gazi tarafından nohudun ıslatılıp kavrulması ile keşfedildi. İç Anadolu bölgesinden sonra Ege bölgesinde de üretilmeye başlanan leblebi, Çorum’dan farklı olarak beyaz nohuttan üretilir. Bu yüzden Ege bölgesinde üretilen beyaz leblebiye “sakız leblebisi” de denmektedir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa birçok faydası olan beyaz leblebi hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. Kendine has bir tadı olan beyaz leblebi; özel fırınlarda kavrulur. Beyaz leblebiyi elde etmek için Türk Gıda Kodeksi'ninde izin verdiği Titanyum dioksit adlı bir maddeyle beraber işlem görür. Bu madde yüksek kullanılmadıkça zarar vermez. Leblebi besin değeri yüksek olan bir kuruyemiş olduğundan vücudun ihtiyacı olan bazı vitamin ve minerallerin eksikliğini giderir. Özellikle sporcuların egzersiz öncesi tükettiği bu besin; sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini içermektedir.

Beyaz Leblebinin Kalori Ve Besin Değerleri Nedir?

Düşük kalori miktarı ile dikkat çeken beyaz leblebinin;

100 gramında: 58 gram karbonhidrat, 19 gram protein, 5 gram yağ ve yaklaşık 7,5 gram lif bulunur. Pektin ve gam gibi çözünür lif içeriği ile dikkat çeken beyaz leblebi kabuklu olmasından dolayı; sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, A vitamini ve C vitamini de içerir. Beyaz leblebi kalori değeri; 100 gramında: 357 kaloridir.

1 avuç beyaz leblebi yaklaşık olarak 54 kaloridir.

Beyaz Leblebi Faydaları Nelerdir?

Kilo Kaybını Sağlar: Zengin protein kaynağı olması ve içerisinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bu sayede sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir.

Zengin protein kaynağı olması ve içerisinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bu sayede sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir. Sindirimi Geliştirir: Beyaz leblebi; lif kaynağı olmasından dolayı bağırsak hareketlerini düzenli tutarken, iltihap, kramp, şişkinlik ve kabızlığı giderir. Bu da besin sindiriminin emilimini artırabilir ve yemeğinizin besin değerini en iyi şekilde sağladığınızdan emin olabilirsiniz.

Beyaz leblebi; lif kaynağı olmasından dolayı bağırsak hareketlerini düzenli tutarken, iltihap, kramp, şişkinlik ve kabızlığı giderir. Bu da besin sindiriminin emilimini artırabilir ve yemeğinizin besin değerini en iyi şekilde sağladığınızdan emin olabilirsiniz. Kalp Hastalığını Engeller: Beyaz leblebi de yer alan yüksek çözünebilir lif seviyeleri, kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur ve ateroskleroz, kalp krizi ve felçlerin önlenmesine yardımcı olur.

Beyaz leblebi de yer alan yüksek çözünebilir lif seviyeleri, kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur ve ateroskleroz, kalp krizi ve felçlerin önlenmesine yardımcı olur. Protein Kaynağıdır: Beyaz leblebi büyüme ve gelişme için gerekli olan proteinlerin yanı sıra vücudunuzu onarmak için önemli bir kaynaktır. Eğer sağlıklı bir şekilde beslenmediğinizi düşünüyor ve vücudunuzun yeteri kadar protein almadığını düşünüyorsanız beyaz leblebi ideal bir seçenek olacaktır. Çok fazla et tüketen biri değilseniz dengeli bir şekilde her gün bir avuç beyaz leblebi tüketebilirsiniz.

Beyaz leblebi büyüme ve gelişme için gerekli olan proteinlerin yanı sıra vücudunuzu onarmak için önemli bir kaynaktır. Eğer sağlıklı bir şekilde beslenmediğinizi düşünüyor ve vücudunuzun yeteri kadar protein almadığını düşünüyorsanız beyaz leblebi ideal bir seçenek olacaktır. Çok fazla et tüketen biri değilseniz dengeli bir şekilde her gün bir avuç beyaz leblebi tüketebilirsiniz. Antioksidan Kaynağıdır: Beyaz leblebi de bulunan antioksidan bileşikler arasında polifenoller, fıtoutrientler, beta- karoten gibi anahtar vitaminler bulunur. Bunlar vücuttaki stresi azaltır ve kronik hastalıkları önler. Antioksidanlar, hücresel metabolizmanın tehlikeli yan ürünleri olan serbest radikalleri araştırır, bu da sağlıklı hücrelere mutasyona neden olabilir. Bu antioksidanlar vücudu korunmasına yardımcı olabilir kanser, koroner kalp

hastalıkları, maküler dejenerasyon ve hatta bilişsel bozukluklar gibi Alzheimer‘in ve Parkinson hastalığının da önüne geçer.