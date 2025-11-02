Beyaz Saray, ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD'nin ekonomik gücü ve ulusal güvenliğini koruyan büyük bir zafer" şeklinde nitelendirilen, Trump ve Xi'nin mutabık kaldığı ticari ve ekonomik anlaşmanın detaylarına yer verildi.

Açıklamada, Çin'in nadir ve kritik minerallerin ihracatındaki kısıtlamaları kaldıracağı ve ABD'nin "çıkarına uygun olarak" nadir toprak elementlerinden galyum, germanyum, antimon ve grafitin ihracatı için geçerli lisansı sağlayacağı ifade edildi.

ABD'nin fentanil ile mücadelesinde işbirliği yapmayı kabul eden Çin'in, fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların Kuzey Amerika'ya ihracatını durduracağı ve belirli diğer kimyasalların dünya genelinde ihracatını sıkı kontrol edeceği belirtildi.

Açıklamada, Çin'in 4 Mart'tan bu yana Washington'ın tarifelerine karşı ABD'nin buğday, mısır, pamuk, sorgum, soya fasulyesi gibi tarım ürünleri dahil çeşitli ürünlerine uygulamaya başladığı tarifeleri kaldıracağı ve bu ülkenin tarım ürünlerinin Çin piyasasına girişine izin vereceği aktarıldı.

Çin'in ABD firmalarına uyguladığı tarifeler dışında ABD'ye karşı diğer tedbirlerinin de kaldırılması ya da askıya alınması yönünde anlaşmaya varıldığı kaydedilen açıklamada, Pekin'in otomobillerde kullanılan önemli yarı iletkenlerin ülkeye girişini sürdüreceği bilgisine yer verildi.