Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Beyaz Saray'dan Star Wars Günü paylaşımı | Dış Haberler

        Beyaz Saray'dan Star Wars Günü paylaşımı

        Beyaz Saray'dan yapılan 4 Mayıs Star Wars Günü paylaşımında ABD Başkanı Trump'ın yer aldığı görsel dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 21:15 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyaz Saray'dan Star Wars Günü paylaşımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyaz Saray'dan 4 Mayıs Star Wars Günü paylaşımı geldi. Paylaşımda ABD Başkanı Trump'ın yapay zeka ile düzenlenen görseli dikkat çekti.

        Mesajda "Herkese Mutlu 4 Mayıslar, Sith Lordlarını, Katilleri, Uyuşturucu Baronlarını, Tehlikeli Mahkumları ve MS-13 çetesinin tanınmış üyelerini galaksimize geri getirmek için bu kadar çabalayan Radikal Sol Çılgınlar dahil! Siz isyan değil, İmparatorsunuz. Güç sizinle olsun." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Süper Lig yolunda tüm dengeler değişti!
        Süper Lig yolunda tüm dengeler değişti!
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!
        Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"