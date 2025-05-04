Beyaz Saray'dan Star Wars Günü paylaşımı

Beyaz Saray'dan 4 Mayıs Star Wars Günü paylaşımı geldi. Paylaşımda ABD Başkanı Trump'ın yapay zeka ile düzenlenen görseli dikkat çekti.

Mesajda "Herkese Mutlu 4 Mayıslar, Sith Lordlarını, Katilleri, Uyuşturucu Baronlarını, Tehlikeli Mahkumları ve MS-13 çetesinin tanınmış üyelerini galaksimize geri getirmek için bu kadar çabalayan Radikal Sol Çılgınlar dahil! Siz isyan değil, İmparatorsunuz. Güç sizinle olsun." denildi.