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        Haberler Dünya Amerika Beyaz Saray, İsrail saldırılarında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı

        Beyaz Saray, İsrail saldırılarında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde enkazdan çıkarılan çocukları görmenin "korkunç" olduğu belirtilirken savaşta yaşamını yitiren çocuklar ile ilgili sadece Hamas suçlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 04:43 Güncelleme: 08.11.2023 - 04:45
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        Beyaz Saray, İsrail saldırılarında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı
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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

        AA'nın haberine göre; Kirby, İsrail'in bombardımanları sonucu binaların enkazı altında kalan Gazzeli çocuklar için, "Küçük çocukların enkazdan çıkarıldığı ve birçoğunun bunu başaramadığı görüntüleri görmek korkunç." ifadelerine yer verdi.

        Kirby, Tel Aviv yönetimi için, "İsrailli mevkidaşlarımıza, mümkün olduğu kadar, hedef belirlerken ayrım gözetmelerinin ve dikkatli olmalarının önemini vurgulamaya devam diyoruz" ifadesini kullanmakla yetinirken sivil ve çocuk ölümleri konusunda Hamas'ı suçladı. Sözcü, Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia etti.

        Stratejik İletişim Koordinatörü ayrıca, son 24 saat içinde 96, toplamda ise 400 civarında ABD vatandaşı ve ailelerinin Gazze'den "ayrılmayı başararak" Kahire'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

        İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

        İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

        İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

        Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

        İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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