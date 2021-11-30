Joe ve Jill Biden mesajında, "Kutsal tuttuğumuz şeyler bizi birleştirir, mesafeyi, zamanı ve hatta bir pandemi kısıtlamalarını bile aşar. İnanç, aile ve dostluk; sanat, öğrenme ve doğa sevgisi; şükran, hizmet ve topluluk; birlik ve barış. Bunlar hayatımızı birbirine bağlayan hediyeler. Bunlar kalpten gelen hediyeler." ifadelerini kullandı.