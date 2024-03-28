Beyaz Saray: Rusya'yı uyarmıştık

Geçtiğimiz cuma akşamı Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan ve 140 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırısının ardından Rusya ve ABD arasındaki tansiyon yükseliyor.

Beyaz Saray, ABD'nin olası bir terör saldırısına ilişkin yazılı bir uyarıyı Rus güvenlik birimlerine ilettiklerini ve bu uyarının Moskova'ya önceden iletilen pek çok uyarıdan biri olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Moskova saldırısını önlemek istediklerini ve Rusya'nın bunu bildiğini söylerken, "Bu çok açık ki saldırının sorumlusu DEAŞ" dedi.