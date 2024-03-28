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        Haberler Dünya Beyaz Saray: Rusya'yı uyarmıştık

        Beyaz Saray: Rusya'yı uyarmıştık ve bunu biliyorlar

        Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısının yankıları sürerken, ABD, saldırı öncesinde Rus makamlarını olası bir terör eylemine yönelik uyardıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 18:54 Güncelleme: 28.03.2024 - 19:04
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        Beyaz Saray: Rusya'yı uyarmıştık
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        Geçtiğimiz cuma akşamı Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan ve 140 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırısının ardından Rusya ve ABD arasındaki tansiyon yükseliyor.

        Beyaz Saray, ABD'nin olası bir terör saldırısına ilişkin yazılı bir uyarıyı Rus güvenlik birimlerine ilettiklerini ve bu uyarının Moskova'ya önceden iletilen pek çok uyarıdan biri olduğunu açıkladı.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Moskova saldırısını önlemek istediklerini ve Rusya'nın bunu bildiğini söylerken, "Bu çok açık ki saldırının sorumlusu DEAŞ" dedi.

        Kirby, Crocus City konser salonuna düzenlenen saldırıda Ukrayna'nın parmağı olduğu iddiasını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

        Rus lider Putin, bu saldırının bir 'gözdağı eylemi' olduğunu ifade etmiş, "Bizim ilgilendiğimiz şey, bu saldırının kime yaradığı. Moskova'daki saldırı, Kiev rejiminin Rusya'ya saldırılarının bir parçası" ifadesini kullanmıştı.

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