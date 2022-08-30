Beyaz Saray: Rusya, Zaporijya çevresine asker yığdı 0:00 / 0:00

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük nükleer enerji santrali Zaporijya'nın çevresine asker yığdığını belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) yetkililerinin bölgeye erişiminin engellenmemesi gerektiğini vurguladı. Kirby, Beyaz Saray muhabirlerine Zoom brifinginde Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük nükleer enerji santrali konumundaki Zaporijya'nın çevresine asker ve silah yığdığını belirten Kirby, aynı zamanda Rusya'nın bu santral çevresinde ateş açtığını da söyledi. Kirby, "Santralin etrafındaki çatışmalar durdurulmalı. Nükleer santral, askeri operasyon yeri değildir." ifadesini kullandı. IAEA yetkililerinin yakın zamanda bölgeye giderek santral çevresinde incelemeler yapacağına işaret eden Kirby, bu yetkililerin erişiminin hiçbir şekilde engellenmemesi çağrısında bulundu.

IAEA EKİBİNDEN ZAPORİJYA'YA ZİYARET Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Direktörü Rafael Grossi, Zaporijya nükleer santralinde incelemelerde bulunacak ekibin bu hafta içi bölgede olacağını duyurdu. Grossi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekibe liderlik edeceğini belirterek, "Gün geldi, IAEA'nın Zaporijya'ya Destek ve Yardım Misyonu şimdi yola çıktı. Ukrayna'nın ve Avrupa'nın en büyük nükleer tesisinin emniyetini ve güvenliğini korumalıyız. Bu hafta içinde Zaporijya nükleer santralinde olacak olan bu misyona liderlik etmekten gurur duyuyorum" dedi.

UKRAYNA: RUSYA ZAPORİJYA'YI YAKINLARINI VURDU Ukrayna ordusu, Rusya'nın Zaporijya nükleer santralinin yanındaki Energodar bölgesini vurduğunu duyurdu. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, "Energodar'da patlama. Rus güçleri şehrin yerleşim bölgelerini bombalıyor. Sivillerin arabaları ve evleri yanıyor. Binanın dairelerinden birinin isabet aldığı düşünülüyor. Can kayıpları ve yıkımın boyutuna ilişkin bilgiler netleştiriliyor" denildi.