'Öyle çok isterdim ki evlatlarımı o sarsın...'

Her hafta farkli dizi, film ve tiyatro oyuncuları ve müzisyenleri misafir eden Aralık 1996 tarihinde yayınlanmaya başlayan Beyaz Show ekranlara veda etmişti. Koronavirüs salgını döneminde ekranlara eski bölümleriyle tekrar dönem Beyazıt Öztürk sunumu ile Beyaz Show yeniden mi başlıyor sorusu merak edildi. Beyaz Show yeni bölümü yayınlanacak mı? Sorusu için Beyazıt Öztürk açıklamalarda bulundu.

“EN ÇOK ANNEMİ ÖZLEDİM”

Karantina günlerini anlatan Beyazıt Öztürk, “Annemi çok özledim. 16 Mart'tan bu yana evden çıkmıyorum. Arkadaşlarımla görüşmeyi, sohbet etmeyi de çok özledim” dedi.

“TEKLİF VAR”

“Beyaz Show”un yeniden başlayacağı iddialarına da cevap veren Öztürk, “Teklifler var. 2 sene oldu, ben de çok özledim ve yeniden başlamak istiyorum. Ama henüz net bir durum yok. ‘Beyaz Show' seyircisiz olamaz. Program enerjisini seyirciden alıyor. Corona virüsü döneminde de o kadar kalabalığı bir arada toplamak mümkün değil. O yüzden ileride duruma göre hareket edeceğim.” diye konuştu.