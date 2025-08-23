Beyaz yakalının yeni trendi: Yaban mersini yetiştiriciliği

Son yıllarda, özellikle de pandemiden sonra şehirden köye dönüş trendi var malum. Arsa ve tarla satış rakamları da böyle bir trendin varlığını kanıtlıyor. Emlak sektörünün uzmanları da yatırımların yönünün sadece “arsa almak” değil, toprağı işlemek, üretmek ve doğal yaşama dönüş üzerine de kurulu olduğunu söylüyor. İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve emlak danışmanı Şenay Araç, arsa ve tarla yatırımlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

* Bugünlerde yatırımcıların gözdesi, tarıma uygun bölgeler. İstanbul’a 2-3 saat mesafede, yolu, elektriği, suyu olan ve özellikle kuyu suyu çıkarılabilen araziler tercih ediliyor.

* En çok ilgi gören bölgeler ise başta Kırklareli, Lüleburgaz, Çorlu çevresi,

* İznik, Gemlik, Orhangazi

* Çanakkale ve Balıkesir hattı

* Edirne ve Bursa civarı köyler

* Yalova ve çevresi

* Manisa ve tarıma elverişli köyleri

* Bu bölgelerde özellikle yaban mersini yetiştiriciliği, beyaz yakalıların yeni gözdesi oldu. Bunun yanında çilek, mantar, kivi, avokado ve ekolojik tarım ürünleri de giderek daha çok tercih ediliyor. Seracılıktan organik üretime kadar geniş bir yelpazede tarım faaliyetleri ilgi görüyor.