Beyazıt’taki faciada takipsizlik kararı! 0:00 / 0:00

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Beyazıt Meydanı’nda 21 Mart 2019 tarihinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü yaya yoluna girmişti. Olayda 3 kişi yaralanırken 16 araç da hasar görmüştü.

Habertürk'ten Ümit Uzun'un haberine göre, kazada yaralanan 57 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş de, iki bacağını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan Yüksel K. ifadesinde aracında teknik bir sorun meydana geldiğini söyleyerek, direksiyonun kilitlendiğini, gaz pedalının da takıldığını aktarmıştı.

Kazanın ardından savcılık, sürücü Yüksel K.’yi ‘birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklanması istemiyle mahkeme sevk etmişti. Mahkeme Yüksel K.’yi adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Olaya ilişkin soruşturma süreci ise tamamlandı. Son bilirkişi raporunda kazanın otobüsteki teknik bir arızadan dolayı meydana geldiği ve sürücünün kusurlu olmadığı belirtildi. Savcılık, otobüs şoförü hakkında da takipsizlik kararı verdi. Olayda iki bacağını kaybeden Mine Sarsağ'ın avukatı ise takipsizlik kararına itiraz etti. Kazayla ilgili açılan 300 bin TL'lik tazminat davası ise sürüyor.

"ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜM"

Habertürk'e konuşan Mine Sarsağ ise, "Bu kazada ölümün kıyısından döndüm. 17 gün yoğun bakımda kaldım. 5 ay hastanede tedavi gördüm. Kaza beni çok sevdiğim öğrencilerimden ve derslerimden uzaklaştırdı" dedi.

"BAKIM VEYA GÖZETİM EKSİKLİĞİ VARSA BELİRLENMELİ"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer de, "Burada bir bakım gözetim eksikliği mi var yoksa bir yönetim hatası mı var, bu belirlendikten sonra bu hatayı eksikliği yapan kişinin sorumlu tutulması gerekmektedir. Bu durumda da ceza veya maddi veya manevi tazminat sorumluluğu gündeme gelecektir" dedi.