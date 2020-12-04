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Beyhude Tanımı:

Beyhude kelimesinin anlamı; boş, boşuna, boş yere, boşuna oluş. Başka bir anlamda da işe yaramaz, gereksiz, anlamsız, sonuçsuz, amaçsız ve başı boş olarak ifade edilir.

Beyhude Nedir TDK:

Anlamsız olan, yararsız, faydasız ve boşuna olarak tanımlanır.

Beyhude Örnek Anlatımı:

Eski Türkçe de yararı olmayan, faydasız ve gereksiz görülen bir çok şey için, bu anlamları taşıyan kelime olarak beyhude sözcüğü kullanılır. Bu nedenle büyüklerimizin genel olarak söylemeyi tercih ettiği bir kelimedir.

Beyhude Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: