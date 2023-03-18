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Haberler Sağlık Beyin ölümü gerçekleşti! Organlarıyla 4 kişiye can oldu
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Beyin ölümü gerçekleşen hasta, organlarıyla 4 kişiye "can" oldu

Trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki bir kişiden alınan kalp, karaciğer ve böbrek, Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki üç ayrı hastaya eş zamanlı operasyonla nakledildi, bağışçının diğer böbreği ise Eskişehir'de bir başka hastaya umut oldu

Beyin ölümü gerçekleşti! Organlarıyla 4 kişiye can oldu
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AA

Eskişehir'de trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki bir kişi, bağışladığı organlarıyla nakil bekleyen 4 kişiye yeni bir yaşam armağan etti.

Yakınlarının da onayıyla bu kişiden alınan kalp, karaciğer ve böbrek, eş zamanlı operasyonla Bilkent Şehir Hastanesi'nde nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildi. Bu sayede acil nakil olması gereken 44 yaşındaki Soner Akyol yeni bir kalbe, 25 yıldır böbrek nakli bekleyen 46 yaşındaki Gül Özden böbreğe, siroz hastası 44 yaşındaki Mehmet Duacıgil de karaciğere kavuştu.

Bağışçının diğer böbreğinin ise Eskişehir'de dokuları uyan ve sıralamaya giren bir başka hastaya nakli sağlandı.

"NAKİL OLAN HASTALARIMIZIN GENEL DURUMLARI İYİ"

Bilkent Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, 21 Şubat'ta yapılan nakillere ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz Eskişehir'e giderek bağışçımızdan alınan organları aldılar ve burada aynı anda üç farklı ameliyathanede kalp, karaciğer ve böbrek naklini gerçekleştirdiler. Nakil olan hastalarımızın genel durumları iyi, aktif yaşamlarını sürdürüyorlar" bilgisini paylaştı.

Organlarını bağışlayan kişinin yakınlarına başsağlığı dileyerek, gösterdikleri duyarlılık için teşekkürlerini ileten Bostancı, "Organ bağışı candan cana bir sadakadır, hayattır. Lütfen organlarınızı bağışlayın" çağrısında bulundu.

"HASTANEMİZDE 277 SOLİD ORGAN NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Bilkent Şehir Hastanesi'nin kalp, karaciğer, akciğer, böbrek nakli gibi tüm solid organ nakillerinin yapılabildiği tek devlet hastanesi olduğunu vurgulayan Bostancı, "Hastanemiz açıldığı günden bugüne 277 adet solid organ nakli gerçekleştirdi. Bunun 148'i böbrek, 73'ü karaciğer, 32'si akciğer ve 24'ü de kalp nakillerinden oluşuyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Bostancı, ayrıca 14 ülkeden 77 hastaya da solid organ naklini gerçekleştirdiklerini de bildirdi.

"TÜRKİYE'DE ORTALAMA ORGAN BAĞIŞ ORANI MİLYONDA DÖRT"

Özellikle kalp ve akciğer nakillerinin sadece yaşamını kaybeden organ bağışçılarından alınabildiğine dikkati çeken Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Organ bağışında şu an oran olarak ülkemiz maalesef Avrupa'nın ve dünyanın en alt oranlarını temsil ediyor. Pandemiyle birlikte biraz daha da düştü. Şu anda Türkiye'de ortalama organ bağış oranı milyonda dört civarında. Avrupa ülkelerinde bu oran milyonda 25 ile milyonda 45 arasında değişiyor. Eğer bu oranı biz de sağlayabilirsek ülkemizde organ bekleyen tüm hastalara ulaşabilmemizin mümkün olacağını düşünüyorum."

"YAKLAŞIK 1200 KİŞİ KALP NAKLİ LİSTESİNDE BEKLİYOR"

Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi, Kalp Nakil Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan da bir yıl önce uluslararası eğitim merkezi sertifikasyonunu alan kliniklerinin Avrupa'da nadir merkezlerden birisi olduğunu vurguladı.

Kalp nakli yapılan 44 yaşındaki Soner Akyol'a üç yıl önce yapay kalp cihazı takıldığını ama son 6 aydır yaşadığı pıhtılaşma sebebiyle acil nakil çağrısına çıktıklarını anlatan Kervan, hastanın hafta başında taburcu edildiğini ve şu an Zonguldak'ta ailesiyle yaşadığını aktardı.

Kervan, organ bağışı konusunda Sağlık Bakanlığının yoğun çalışmalar yürüttüğünün altını çizerek, "Türkiye'de yaklaşık 1200 kişi kalp nakli listesinde bekliyor ama ancak yılda 90 civarında kalp nakli yapabiliyoruz. Covid-19 döneminde bu süreçler çok daha azaldı. Şu an kliniğimizde kalp nakli yoğun bakımında 4 yaşında nakil bekleyen çocuklar da 19, 30, 35 yaşlarında genç hastalarımız da var. Bu hastalarımızın ortalama yaşam beklenti süreci 1 yıl civarında, hastalarımızı yaşatabilmek için elimizden gelen tüm uğraşı gösteriyoruz." dedi.

"AİLELERİN ANCAK 4'TE 1'İ ORGAN BAĞIŞINA İKNA OLUYOR"

Kliniğin uluslararası bağımsız merkezlerce sürekli denetlendiğini, bir yıl yaşam süreci öngörülürken organ bağışı sayesinde 25 yıl yaşayan hastalarının bulunduğunu anlatan Kervan, şunları kaydetti: "Bizler organ bağışı olabilecek beyin ölümlerinin tespitini yapabiliyoruz fakat 4'te 1 oranında aile bağışa ikna oluyor. Yani 4 organ bağışı yapabilecek donörden sadece 1'inden bağış alabiliyoruz. Bunlar içinde de ancak 6'da 1'i kalp nakli için uygun oluyor. Kalp nakli için o kadar uğraşmamız gerekiyor ki aynı toplu iğneyle toprağı kazmaya çalışmak gibi. Amacımız bir kişinin bile ailesiyle, çocuklarıyla sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi."

BÖBREK HASTASININ 25 YILLIK HAYALİ NAKİLLE GERÇEK OLDU

Böbrek nakli yapılan Gül Özden, organ bağışında bulunan kişinin yakınlarına teşekkürlerini ileterek, duygularını "25 senedir diyalize giriyorum. Hiç ummadığım bir anda nakil için uygun bir böbrek çıktı. Şu an çok iyiyim, çok mutluyum. İnşallah artık hayatımı diyalize girmeden devam ettirebileceğim. Umarım nakil bekleyen herkes bağışçılar sayesinde benim gibi bir şansa sahip olabilir" sözleriyle dile getirdi.

Karaciğer nakli yapılan Mehmet Duacıgil, bir yıldan fazladır nakil beklediğini belirterek, "Yaşamını kaybeden bağışçımıza rahmet, ailesine sabır diliyorum, kendisinin her zaman duacısıyım. Allah razı olsun onlardan. Şu an çok şükür gayet iyiyim. Organ bağışı ile bir can kurtuluyor, bağışta bulunmak çok önemli" ifadesini kullandı.

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