Beykoz'da orman yangını
İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale ediyor
Giriş: 28.09.2025 - 00:31 Güncelleme: 28.09.2025 - 00:31
Beykoz'da, ormanlık alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yanan alana polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahalesi sürüyor.
