Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi kimdir? Önder Serkan Çebi kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonda gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklanmıştı. Yerine kimin geçeceği gündemde yer alırken Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi oldu. Peki Önder Serkan Çebi kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Beylikdüzü Belediye Başkanvekil Önder Serkan Çebi oldu. Beylikdüzü Belediye Başkan Vekilliğine CHP’li meclis üyesi Önder Serkan Çebi seçildi. Peki Beylikdüzü Belediye Başkanvekil Önder Serkan Çebi kimdir?
ÖNDER SERKAN ÇEBİ KİMDİR?
Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.
Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2013 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olarak avukatlık ruhsatı aldı.
Çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı Beylikdüzü’nde bulunan aile ofisinde avukatlık mesleğini icra etmeye devam eden Çebi, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşamaktadır.