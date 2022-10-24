İstanbul Beylikdüzü'nde, kalça kemiği estetiği yaptıkları Kübra Boyraz Solmazgül'ün (38) ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Erdal Doğruya, dün evinde kalp krizinden öldü.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Beylikdüzü'nde, 21 Eylül 2020 tarihinde, bir çocuk annesi Kübra Boyraz Solmazgül, bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra fenalaştı.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Güzellik merkezi çalışanları tarafından evine götürülen Solmazgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Solmazgül'ün epikriz raporunda, 'pıhtı atması' nedeniyle kalp krizi geçirdiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdal Doğruya ve doktor Öner Ö. tutuklandı.