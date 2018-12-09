ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan 69 yaşındaki bir kadın, beyninin amipler tarafından yenilmesi üzerine hayatını kaybetti.
Hastalığı yüzünden sinüslerini temiz suyla yıkaması gereken talihsiz kadın, musluk suyu kullanıp, enfekte olunca bir yıl sonra yaşamını yitirdi. CNN International'da yer alan habere göre; bu vaka Uluslararası Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi'nde yayınlandı.
TEMİZ SU YERİNE MUSLUK SUYU KULLANINCA...
İsmi açıklanmayan kadının bir sinüs enfeksiyonu geçirdiği, bir ay boyunca tavsiye edildiği gibi steril su kullanmak yerine musluk suyu kullanması üzerine beyin yiyen amip kaptığı kaydedildi.
Tedaviyi gerçekleştiren doktorlar, kadının steril olmayan suyu haftalarca kullanması üzerine çok nadir görülen ama ölümcül bir enfeksiyona neden olabilen amip (Balamuthia mandrillaris) kaptığını düşündüklerini belirttiler.
BURNUNDA KIZARIKLIKLA HASTANEYE GİTTİ, HASTALIĞI BİR YIL TEŞHİS EDİLEMEDİ
Talihsiz kadın, ilk önce burnunda çıkan bir yara nedeniyle hastaneye gitmişti. Doktorlar bunun basit bir kızarıklık olduğunu düşündü ve antibiyotik ile merhem reçete etti. Ancak kadının şikayeti geçmedi. Bir yıl boyunca dermatologa gitmeye devam etti. Bu süreçte kadının vücudunun sol tarafı titremeye başladı ve en sonunda sol kolunu zayıflatan bir nöbet geçirdi. Doktorlar, BT taramasında kadının beyninde bir tümör olabileceğini gösteren anormal bir lezyon gördü. Bu nedenle doktorlar test için bir doku örneği aldı. Sonraki birkaç gün yapılan ek taramalar, kadının beynindeki olumsuzluğun daha da kötüleştiğini ortaya çıkardı. Kitle büyüyordu ve yeni lezyonlar ortaya çıkıyordu.
Son olarak bir beyin cerrahı, kadının beynini incelemek için kafatasını açtı ve hastanın amip ile enfekte olduğunu buldu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kadının hayatını kurtarmaya çalışmak için anti-amip ilaç reçete ettiyse de kadın komaya girdi ve öldü.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; çoğu balamuthia mandrillaris vakası ölümden sonra teşhis edilemez. Bu nedenle doktorların amipleri tedavi etme konusunda çok fazla tecrübesi yoktur.
AMİP NEDİR?
Amip, 1986'da keşfedildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 1993'ten beri ABD'de en az 70 vaka olduğunu açıkladı. Doktorlar, bu enfeksiyonların neredeyse vakaların yüzde 89'unda ölümle sonuçlandığını bildirdi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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