'Gelişmesi için gayret ediyoruz' 0:00 / 0:00

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Pera Palas'da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, her zaman festivallere destek olmaya çalıştıklarını belirterek, uluslararası festivallerin Türk sinemasının gelişimine katkı sunduğunu söyledi. Yıldız, aslen bir hukukçu olmasına rağmen, sinemaya meraklı birisi olduğunu ve sinema okumaları yaptığını anlatarak, "Elimizden geldiği kadar Beyoğlu Belediyesi olarak kültürün ve sanatın, sinemanın ve tiyatronun daha çok gelişmesi için büyük bir gayretin içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık da destekledikleri festival kapsamında, böyle bir davette sinemacılarla ve jüri üyeleriyle bir araya gelmekten dolayı memnun olduğunu dile getirdi.

Festivalin jüri başkanı Atalay Taşdiken ise festivalde etkileyici filmlerin yer aldığına işaret ederek, "Sanat ve sinema ile çok büyük sözler, çok büyük felsefeler yapılabilir belki ama bugün gördüğümüz şeyle birlikte aslında sinema birleştiren bir şeydir" değerlendirmesini yaptı.