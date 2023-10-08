Haberler Magazin Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde bir hafta geride kaldı

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde bir hafta geride kaldı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 100 gün boyunca 11 ayrı ilde gerçekleştirilen ve bu özelliği ile dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin İstanbul'daki durağı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde bir hafta geride kaldı. Habertürk Giriş: 08.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:35 facebook

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BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE BİR GECEDE 5 KONSER

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 100 gün boyunca 11 ayrı ilde gerçekleştirilen ve bu özelliği ile dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin İstanbul’daki durağı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde bir hafta geride kaldı. Dün akşam festivalin görkemine yakışır 5 ayrı mekânda 5 ayrı konser vardı. Önümüzdeki günlerde ise yurt dışından gelen sanatçılar festivalde yerini alacak.

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Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında dün akşam İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda dünyaca ünlü Macar şef Gilbert Varga'nın yönettiği bir konsere imza attı. AKM Tiyatro Salonu’nda ise Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, şef Rustam Rahmedov yönetiminde, soprano Funda Uyanık ve tenor Hakan Aysev’e eşlik ederek, sevilen şarkılarından oluşan zengin bir program ile Akdeniz esintisini sahneye taşıdı. Aynı anda Galataport İstanbul’da İkilem, Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde ünlü rapçi Ceza, Grand Pera Emek Sahnesi’nde Güray Başol Piyano Resitali izleyenlere keyifli saatler yaşattı.