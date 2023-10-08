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        Haberler Magazin Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde bir hafta geride kaldı

        Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde bir hafta geride kaldı

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 100 gün boyunca 11 ayrı ilde gerçekleştirilen ve bu özelliği ile dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin İstanbul'daki durağı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde bir hafta geride kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:35
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        BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE BİR GECEDE 5 KONSER
        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 100 gün boyunca 11 ayrı ilde gerçekleştirilen ve bu özelliği ile dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin İstanbul’daki durağı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde bir hafta geride kaldı. Dün akşam festivalin görkemine yakışır 5 ayrı mekânda 5 ayrı konser vardı. Önümüzdeki günlerde ise yurt dışından gelen sanatçılar festivalde yerini alacak.

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        Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında dün akşam İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda dünyaca ünlü Macar şef Gilbert Varga'nın yönettiği bir konsere imza attı. AKM Tiyatro Salonu’nda ise Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, şef Rustam Rahmedov yönetiminde, soprano Funda Uyanık ve tenor Hakan Aysev’e eşlik ederek, sevilen şarkılarından oluşan zengin bir program ile Akdeniz esintisini sahneye taşıdı. Aynı anda Galataport İstanbul’da İkilem, Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde ünlü rapçi Ceza, Grand Pera Emek Sahnesi’nde Güray Başol Piyano Resitali izleyenlere keyifli saatler yaşattı.

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        İLK KEZ AKM’DE
        İZDSO Müdürü Özge Tanrıver, İZDSO'nun 49'uncu sanat yılını kutladığının altını çizerek, "Bu akşam AKM'de İstanbul seyircisiyle ilk kez buluşuyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında böyle bir konserle İstanbul'da olmak gurur verici” diye konuştu.

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        CEZA RÜZGARI ESTİ
        AKM Türk Telekom Açıkhava Sahnesi’nde ise Ceza, sevenlerini adeta çoşturdu. AKM merdivenlerinde kuyruklar oluşturan Ceza hayranları unutulmaz bir akşam yaşadı. Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda ise İkilem hayranları grubun sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Aynı saatlerde Grand Pera’nın etkileyici atmosferinde ise Cumhuriyetin 100'üncü Yılında Türk Kadın Besteciler isimli Güray Başol Piyano Resitali vardı.

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        KADIN BESTECİLERİN ESERLERİ DİNLEYİCİYLE BULUŞTU
        Cumhuriyet'in ilanından sonra ulusun öz müziğinin geliştirilmesi, evrensel boyutlara ulaştırılması ve çok sesli müziğin Türk halkına benimsetilmesi için uygulanan devlet politikasını takiben eğitimlerini yurtdışında tamamlayan birçok bestecimiz yetişti. Kendi özgün duyuş ve üsluplarında eserler veren bu ilk kuşak bestecilerimizden Nazife Aral-Güran ve Yüksel Koptagel'in solo piyano eserlerini, piyanist Güray Başol, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Grand Pera Emek Sahnesi'nde dinleyicilerle paylaştı.

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        İSTANBUL’DA MÜZİK MARATONU
        Önümüzdeki hafta ise Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 5'inci İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali başlıyor. Festivalde Emel Mathlouthi, Angelique Kidjo, Riff Cohen, Dino Merlin ve Oktay Kaynarca, Murat Dalkılıç, Kubat ile Yavuz Bingöl’ün sahnede olacağı “Veysel’siz 50 Yıl Konseri” olacak.

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        #Beyoğlu Kültür Yolu Festivali
        #İzmir Devlet Senfoni Orkestrası
        #ceza
        #Emel Mathlouthi
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