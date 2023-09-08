Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler | Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!

        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!

        İstanbul Beyoğlu'nda, 2 yıl önce aracıyla otobüs durağına girerek 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan sanık Ergün Gürdal, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Gürdal'ın sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konulmasına karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:57 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Beyoğlu'nda 3 Eylül 2021 günü, şüpheli Ergün Gürdal'ın sevk ve idaresinde bulunan hafif ticari aracın hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına girdiği anlatıldı.

        22.5 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

        DHA'da yer alan habere göre şüpheli Gürdal'ın olaydan sonra yapılan kan örneği incelemesinde, esrar maddesinin tespit edildiği belirtildi. Şüphelinin kullandığı uyuşturucu madde etkisindeyken trafiğe çıktığı, kendi kusuruyla kazaya neden olduğu aktarılan iddianamede, Gürdal'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ergün Gürdal bulunduğu cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        "BAYGINDIM, BENİ POLİS UYANDIRDI"

        Tutuklu sanık Ergün Gürdal savunmasında, "Ben bayıldığımdan dolayı durağa hızlı bir şekilde girmişim. Benim haberim yoktu, bilincim yerinde değildi. Ben ambulans ve polis ekipleri gelene kadar yaklaşık yarım saat, 45 dakika baygın yattım. Beni polis uyandırdı.

        "BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

        Ben daha önce hastaneye gittiğimde beyin damarımda çatlak olduğunu söylediler. O günden beri de sürekli ilaç kullanıyorum. Olayda hayatını kaybeden ve yaralananlarla bir husumetim yoktu. Onlara niye zarar vermek isteyeyim. Böyle olmasından dolayı üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Maddi, manevi elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım" dedi.

        13 YIL 4 AY HAPİS VERİLDİ

        Mahkeme heyeti Gürdal'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. Sürücü belgesine ise 2 yıl 6 ay el konulmasına karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı