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Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Beyoğlu’nda su tesisatı yapan iş yerine kurşun yağdıran 2 kişi kayıplara karıştı. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

Beyoğlu
İHA

Olay, saat 18.15 sularında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde su tesisatı yapan bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerine ellerindeki silahlarla kurşun yağdırdı. 6 el ateş açan şüpheliler olay yerinde kaçtı.

Olayda yaralanan olmazken, olayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı zırhlı araçlarla ve şeritle kapattı. Polis ekipleri, iş yerinde ve sokakta inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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