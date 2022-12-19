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Haberler Gündem Güncel Beyoğlu'ndaki doğalgaz patlamasında 6 yıl sonra yeni mütalaa! - Öne çıkan haberler
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Beyoğlu'ndaki doğalgaz patlamasına ilişkin davada daire sahibine 15 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Beyoğlu'nda 6 yıl önce meydana gelen ve simitçi Feridun Yükseltürk'ün hayatını kaybettiği doğalgaz patlamasında mütalaa açıklandı. İstinafta görülen davada daire sahibine 15 yıla kadar hapis istendi

Beyoğlu'ndaki doğalgaz patlamasında 6 yıl sonra yeni mütalaa! - Öne çıkan haberler
Beyoğlu'ndaki doğalgaz patlamasında 6 yıl sonra yeni mütalaa!
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AA

Beyoğlu'nda 12 Haziran 2016'da bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin istinafta görülen davada savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesindeki duruşmaya, sanıklar Fatih A., Yusuf Y. ile Murat Savaş P. katıldı. Patlamada hayatını kaybeden simitçi Feridun Yükseltürk ile ağır yaralanan taksici Veysi Bulut'un aileleri ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, son alınan bilirkişi raporunun baz alınıp karar verilmesi gerektiğini belirterek, yerel mahkemenin verdiği kararın kaldırılmasını talep etti.

Son gelen bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan sanıklar daire sahibi Pınar A. ve kombi firmasının yetkilisi Murat Savaş P.'nin "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü veya yaralanmasına neden olmak" suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen cumhuriyet savcısı, İGDAŞ çalışanı sanıklar Yusuf Y. ve Fatih A.'nın beraatlerine karar verilmesini istedi.

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Patlamada hayatını kaybeden simitçi Feridun Yükseltürk

Fotoğraf: DHA

"ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Patlamada yaralanan taksici Veysi Bulut'un babası İzzettin Bulut, 7 yıldır çok acılar çektiğini ifade ederek, "Kendisi yatalaktır. Yiyip içemiyor, şırınga ile besliyoruz. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz." dedi.

Hayatını kaybeden simitçi Yükseltürk'ün oğlu Cemal Yükseltürk ise mütalaada yer alan İGDAŞ'ın kusursuz olduğuna yönelik tespite katılmadığını belirtti.

Bir kısım müştekilerin avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini anlatarak, "Dosyadaki son rapor hariç tüm raporlarda İGDAŞ'ın sorumlu olduğu tespit edilmiştir. İGDAŞ görevlileri gazı kesmesi gerekirken bunu yapmamışlardır. Mütalaanın İGDAŞ yetkilileri ile ilgili kısmını kabul etmiyoruz. İGDAŞ yetkililerinin de cezalandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanıklardan Murat Savaş P. de mütalaaya karşı yaptığı savunmasında olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.

Murat Savaş P., patlamadan 13 ay önce personelinin bu kombiyi değiştirdiğini dile getirerek, "Bizim işlerimiz bütün yönetmeliklere uygundur. Bizim sökme, takma eğitimimiz ve yetkimiz vardır. Beraatimi istiyorum." dedi.

Duruşma, sanık ve müşteki avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Cihangir'de 12 Haziran 2016'da, Safir Apartmanı'nın 5. katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu, evin önünde olan 75 yaşındaki simitçi Feridun Yükseltürk, binadan düşen molozların altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Taksi şoförü Veysi Bulut ise binadan kopan klima dış ünitesi ve molozların içinde bulunduğu aracın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 İGDAŞ görevlisi, bir kombi teknik servis yetkilisi ve evin sahibi hakkında "taksirle bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Davaya bakan İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Haziran 2019'da verdiği kararda, sanıklar Murat Savaş P. ve Pınar A.'nın olayda kusurları bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine hükmetmişti.

Fotoğraf: DHA

Heyet, sanıklar İGDAŞ çalışanları Yusuf Y. ve Fatih A.'ya taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 3 yıl dörder ay hapis cezası vermişti.

İSTİNAF, KARAI USUL VE YASAYA AYKIRI BULMUŞTU

Tarafların karara itiraz etmeleri üzerine, dosyayı ele alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin hükmünü usul ve yasaya aykırı bularak bozmuştu.

Bunun üzerine yeniden görülen davada ise sanıklar Yusuf Y. ve Fatih A.'ya yine "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü veya yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 yıl dörder ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, daha önce beraatine karar verilen diğer sanıklar Pınar A. ve Murat Savaş P.'ye ise "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü veya yaralanmasına neden olmak" 2 yıl altışar ay hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

EV SAHİBİ KUSURLU BULUNDU

İkinci kez çıkan karar istinaf aşamasındayken İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, onama veya bozma kararı vermeden dosyayla ilgili üçüncü bilirkişi raporu isteyerek duruşma başlamıştı.

Bu karar üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, İGDAŞ'ın bilgisi dışında kombisini başka firmaya değiştirten daire sahibi sanık Pınar A. ile İGDAŞ yetkili servisi olmadan doğalgaz tesisatına müdahale eden ve kullanıcının kombi değişimini İGDAŞ'a bildirilmesi konusunda daire sahibini uyarmayan firma sahibi Murat Savaş P.'nin "asli kusurlu" olduğu belirtilmişti.

Gelen raporda ise İGDAŞ çalışanı olan sanıklar Yusuf Y. ve Fatih A.'nın olaya ilişkin kusurlarının bulunmadığı ifade edilmişti.

*Haberin görseli Habertürk tarafından servis edilmiştir

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