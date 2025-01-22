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        Haberler Gündem Güncel Beypiliç'ten tepki çeken görüntülere açıklama | Son dakika haberleri

        Beypiliç'ten tepki çeken görüntülere açıklama

        Beypiliç, Bolu'da hayatını kaybeden 79 kişinin cansız bedenlerinin yakınları tarafından bir TIR'ın dorsesinden teslim alması hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Önceliğimiz hızlı destek sağlamak olduğu için ilk etapta araç üzeri giydirmeler ile zaman kaybedilmemiştir." denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 19:32 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:26
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        Beypiliç'ten tepki çeken görüntülere açıklama
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        Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden 79 kişinin cansız bedenleri Beypiliç'in TIR dorsesi ile taşınmış ve TIR'ın üzerindeki piliç fotoğraflarına vatandaşlar tepki göstermişti. Beypiliç konu ile ilgili açıklama yaptı:

        TIR'daki piliç görselleri kaldırıldı
        TIR'daki piliç görselleri kaldırıldı

        "Değerli Vatandaşlarımız,

        Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve hepimizi derinden sarsan elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısıyla doluyuz.

        Elim olay sonrası resmi kurumlardan gelen talep üzerine; soğuk hava sistemine sahip araçlarımızı toplumsal dayanışma anlayışımızla olay yerine gönderdik. Bu gibi olaylarda bilindiği gibi zamanla yarışılması ve hızlı aksiyon alınması oldukça önemlidir. Önceliğimiz hızlı destek sağlamak olduğu için ilk etapta araç üzeri giydirmeler ile zaman kaybedilmemiştir fakat devamında yola çıkan ekip arkadaşlarımız, olay yerine ulaşan araçlarımızın üzerinde yer alan logoları kapatmışlardır. Ancak basın mensuplarının, araçlarımızın üstü kapatılmadan önce çekilmiş fotoğrafları servis etmeleri duyarlı vatandaşlarımızı ve sadece yardım amacı ile orada bulunan kurumumuzu derinden üzmüştür. Markamızın, toplumumuzu yaralayan bu tür acılı olaylardan reklam amaçlı yararlanması asla söz konusu olamaz.

        Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

        Saygılarımızla"

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