Bolu'daki yangında ölenlerin kimlik tespitinin yapıldığı tırdaki "kızarmış piliç" görselleri kaldırıldı
Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerinin yapıldığı TIR'ı kaplayan 'kızarmış piliç' görselleri tepkiler üzerine kaldırıldı
Giriş: 22.01.2025 - 00:14 Güncelleme: 22.01.2025 - 00:21
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenlerini, yakınları tarafından TIR'ın dorsesinde teşhis edip teslim alınıyor.
TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Ekol TV'nin haberine göre cansız bedenlerin bulunduğu TIR'ın dorsesini kaplayan kızarmış piliç görselleri tepkilere yol açmıştı. Bunun üzerine yetkililer aracın kasasını çevreleyen görselleri kaldırdı.
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