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Beyzanur'un ölümü davasında yeni gelişme! "İntihar" diyen kocaya hapis talebi

Kocaeli İzmit'te, intihar ettiğini öne sürdüğü eşi Beyzanur Fidan'ın ölümüyle ilgili ev hapsiyle yargılanan Ömer Fidan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Davanın bugün görülen duruşmasında savcının, olayla ilgili tüm delil ve ifadelerin toplandığına kanaat getirerek açıkladığı mütalaada, sanık Ömer Fidan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi talep edildi

Son dakika: Beyzanur'un ölümü davasında yeni gelişme!
DHA

Kocaeli'de, intihar ettiğini öne sürdüğü eşi Beyzanur Fidan'ın (22) ölümüyle ilgili ev hapsiyle yargılanan Ömer Fidan (27) için savcı, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Olay, 21 Mart 2021'de, İzmit ilçesi Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Üç ay önce evlendiği Beyzanur Fidan'ı yatak odasında hareketsiz bulduğunu öne süren Ömer Fidan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekibinin Beyzanur'un ölümünü şüpheli bulmasıyla Fidan, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fidan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY ÖNCESİ EŞİNE MESAJLAR GÖNDERMİŞ

Soruşturma başlatan cumhuriyet savcılığının incelemesinde; Beyzanur Fidan'ın, olay öncesi eşine, "Ölürsem gökyüzüne bakıp güleceksin. Söz ver. Ben gidiciyim hissediyorum. Merak etme, rüyalarda buluşuruz sevgilim" yazılı mesajlar gönderdiği ve olayın 1 gün öncesinde internetten intihar yöntemlerini araştırdığı tespit edildi.

"BİR TANE BORNOZ İPİ BOYNUNDA DURUYORDU"

Ömer Fidan, daha önce görülen duruşmada, "Ben odaya girdiğimde eşim hemen kapının önünde yatıyordu. Bir tane bornoz ipi boynunda duruyordu. İp gevşek bir şekildeydi ve boynuna bağlanmış değildi. Bunun üzerine derhal ambulansı aradım. Bu sırada telefondaki görevlinin verdiği direktifler doğrultusunda eşime ilk yardımda bulunmaya çalıştım. Bir süre sonra polis geldi ve beni oradan aldılar. Ben eşimi öldürmedim" dedi.

KESİN SONUCA VARILAMADI

Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda, bilirkişilerin ifadelerine de başvurulmasına rağmen Beyzanur'un ölüm sebebinin cinayet ya da intihar olduğu konusunda kesin sonuca varılamadı. Ömer Fidan'ın tutukluluk hali, ev hapsine çevrildi.

"EN BAŞINDAN BERİ SÖYLÜYORUM, BİR ŞEY YAPMADIM"

Bugün görülen duruşmaya ise Beyzanur Fidan'ın ailesi, Ömer Fidan ve taraf avukatları katıldı. Son savunması alınan Fidan, "En başından beri söylüyorum. Beyzanur'a bir şey yapmadım. 11 ay tutuklu kaldım. Acımı yaşayamadım. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.

SAVCI, HAPİS CEZASI TALEP ETTİ

Olayla ilgili tüm delil ve ifadelerin toplandığına kanaat getiren cumhuriyet savcısının açıkladığı mütalaada, sanık Ömer Fidan hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi talep edildi. Mahkeme, taraf avukatlarının savunma hazırlamak için süre istemesiyle duruşmayı 10 Ocak 2023'e erteledi.

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