Çeşitli vitaminler açısından zengin bezelye yemeği hem lif kaynağıdır hem de potasyum içerir. Kalorisi düşük olduğu için diyette güvenle tüketilebilr. Patates ve havuçla pişen bezelye yemeği taze bezelyeden de dondurulmuş bezelyeden de yapılabilir. Herhangi bir bekleme ya da çözülme süresi yoktur. İşte nefis zeytinyağı sulu yemeklerden bezelye tarifi...

BEZELYE YEMEĞİ KAÇ KALORİDİR?

Bir porsiyon yani yaklaşık 180 gram bezelye yemeği 99 kaloridir.

BEZELYE YEMEĞİ TARİFİ

Bezelye yemeği malzemeleri;

2 büyük boy patates

1 büyük boy havuç

1 kilo ayıklanmış bezelye

2 küçük boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2,5 çay kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı pul biber

2,5 su bardağı sıcak su

Az sıvı yağ

Bezelye yemeği nasıl yapılır?

Taz ya da dondurulmuş bezelye ile yapabileceğiniz tarifimize soğan, patates ve havucun kabuklarını soyarak başlayabilirsiniz. Öncelikle soyulmuş soğanarı ince ince doğrayıp tencereye alın. Kısık ateşte pembeleşinceye kadar kavurun. O sırada patates ve havucu küp küp doğrayın. Soğanlarınıza salça ekleyip karıştırın. Ardından domatesleri de ekleyip iyice pişirin. Küp küp doğradığınız patetes ve havucu da ekleyin kavurmaya devam edin. Bezelyenizi ekleyin karıştırmaya devam edin. Son oalrak tuz, baharatlar ve yemeğin suyunu da ekleyip kapağı kapalı şekilde pişmeye bırakın. Bezelye yemeğinin yaklaşık 40 dakikalık pişme süresi vardır. Sulu yemeklerinizi servis etmeden önce 5 dakika kadar dinlendirmenizi öneririz. Afiyet olsun...

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