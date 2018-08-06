Zeytinyağlı yemeklerin çoğunun yapılışı birbirine benzer. Bamyanın sadece ayıklanma ve temizlenme şekli kendine özeldir. Diyet yapanlar ve sağlıklı beslenmek isteyenler için iyi bir akşam yemeği olan bamyanın insan vücuduna faydaları saymakla bitmez. Yazımızdan bamya tarifi, bamyanın faydaları ve kalorisini de öğrenebilirsiniz.

BAMYA KAÇ KALORİDİR

Bamya, içeriğindeki yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissi yaratır. Ayrıca bir porsiyon bamya sadece 30 kaloridir.

KISACA BAMYANIN FAYDALARI

Bamya çok çeşitli faydalara sahiptir. Kısaca bamyanın faydalarına değinirse; depresyonu azaltıp, kilo vermeye yardım eder. Ayrıca kalp hastalığı riskini azaltır. Bağışıklık sistemini korur. Demir, kalsiyum, manganez ve magnezyum gibi mineralleri içinde barındırır. Sindirim sistemindeki aside karşı savaşıp ülseri önlemede yardımcı olur. Ayrıca göz retinasını korur.

BAMYA TARİFİ

Malzemeleri:

Yarım kilo bamya

1 adet soğan

2 adet domates

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su

NASIL YAPILIR?

Bir bıçak yardımıyla bamyaların baş kısımlarını çok derine inmeden temizleyin. Ayıkladığınız bamyaları iyice yıkayın. Soğanın kabuğunu soyup yemeklik doğrayın. Ocağın altını yakıp tencerede sıvıyağ ile soğanları kavurun. Bu sırada 2 domatesinizin de kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Soğan hafif pembeleşince domatesleri atın ve pişirmeye devam edin. Ardından bamyaları tencereye atın karıştırmaya devam edin. Bamyalar biraz pişince tuz ve sıcak suyu ekleyip kısık ateşte pişirmeye devam edin. Bamyaların pişip pişmediğini çatalla kontrol edin. Piştiyse ocağı kapatıp yemeğinizi dinlendirin. Ilık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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