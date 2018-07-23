Sebze yemekleri zeytinyağlı olarak yapıldığında içeriğindeki besin değerlerini içinde tutar ve daha sağlıklıdır. Zeytinyağlı yemekleri biraz diri olarak tüketmek daha faydalı olsa da çoğu kişi tamamen pişmiş sebzeleri tercih ediyor. Zeytinyağlı yemekleri çok pişirmemenizi öneririz. Hem yemeğin asıl tadını kaçırmayın hem de protein ve minerallerden sonuna kadar faylanın. İşte diyette güvenle yenebilecek değişik zeytinyağlı yemek tarifleri...

ZEYTİNYAĞLI YEMEK TARİFLERİ

ÇIRTMA TARİFİ (ZEYTİNYAĞLI KABAK YEMEĞİ)

4 adet kabak

1 adet kuru soğan

1 adet sivri biber

1 adet kırmızı biber

1/çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Nasıl Yapılır?

Kabaklarınızı güzelce sirkeli suda yıkayın. Kabuklarını soymadan minik küpler halinde doğrayın. Biber ve soğanları da yemeklik doğrayın. Bir tencereye zeytinyağını döküp soğan ve biberleri pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine kabakları ekleyin.

Baharatları ekleyin, tencerenin kapağını kapatın ve en kısık ateşte kabakları kendi suyunda pişirin. Kabaklar diriliğini kaybedince yemeğiniz hazır demektir. Ilık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun..

GİRİT DOLMASI TARİFİ

2 su bardağı pirinç

1 adet soğan

1 adet sarı biber

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı zeytinyağı

2,5 su bardağı su

1 adet limonun suyu

2 çay kaşığı tuz

Nasıl Yapılır?

Dolmanıza iç harcı hazırlayarak başlamalısınız. Kabakları hazırlarken harcın soğumasını da sağlamış olursunuz. Soğanları doğrayın. Biberleri de içlerini çıkarıp küçük küçük doğrayın. Ardından soğan ve biberi az zeytinyağı ile pişirin. Pirinci yıkayıp soğanlı ve biberin üzerine ekleyip 1-2 dakika pişirmeye devam edin. Tuz ve baharatlarını da ekledikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Tombul Girit kabanlarınızın üst kısımlarını kesip kenara alın. Kabaklarınızın içini oyarak çıkarın. Kabakların içini harçla doldurun. Kestiğiniz baş kısımlarıyla kapak yapın ve orta boy bir tencere dik bir şekilde dizin. Üzerine su, limon suyu ve tuzu ekleyip, kısık ateşte pişirin. Soğuduktan sonra üzerine zeytinyağı dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

KEREVİZ SALATASI

Malzemeleri:

1 adet büyük boy kereviz

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı mayonez

1 diş sarımsak

Tuz

Dereotu

1 kaşık zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Yoğurdu bir kasede çırpın, sarımsakları da rendeleyip içine ekleyin. Ardından kerevizleri soyup rendeleyin. Bir tabağa kararmadan hızlıca yayın. Hafif tuzlayıp sarımsaklı yoğurdu üzerine dökün. Üzerine zeytinyağı gezidirin ve dere otu serpin. Afiyet olsun...

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