Biberin cinsiyeti olur mu? Sosyal medyada yaygınlaşan biberin lob sayısı hakkındaki iddialar gerçek mi?

Dolmalık biber alırken alt kısmındaki çıkıntı sayısına bakıp tatlılığını tahmin etmeye çalışanlar büyük bir yanılgıya düşüyor. Sosyal medyada yayılan bu renkli söylenti, kulağa ilginç gelse de gerçeği yansıtmıyor. Tatlı bir biber yemek isteyenlerin dikkat etmesi gereken asıl unsur, biberin rengi ve olgunluk derecesi...

SOSYAL MEDYA EFSANELERİ VE BİBER GERÇEĞİ

Sosyal medyada son dönemde hızla yayılan bir iddia, dolmalık biberlerin alt kısmındaki çıkıntıların onların tadını belirlediğini öne sürüyor. Fenomenler, üç çıkıntılı biberlerin “erkek”, dört çıkıntılı olanların ise “dişi” olduğunu ve tatlılık derecelerinin bu ayrımla ilişkili bulunduğunu iddia ediyor. Ancak bilim, bu renkli söylentinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor.

REKLAM

BİBERLERİN “CİNSİYETİ” YOK

Biberler biyolojik olarak ne erkek ne de dişi olarak sınıflandırılabilir. Aslında her dolmalık biber, çiçeklerin döllenmiş yumurtalığıdır. Bu çiçeklerin çoğunda hem erkek hem dişi organ birlikte bulunur. Dolayısıyla biberlere “erkek” ya da “dişi” demek, yalnızca kültürel bir etiketleme yöntemidir.