ABD'nin Missouri eyaletinde konuşma yapan Joe Biden, 2020 seçimlerinde aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini, kararında ailesinin söylediklerinin önemli bir rol oynayacağını ifade ederek, aday olmasa bile 46. ABD başkanının bir Demokrat olması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Biden kendisini başkanlık yapmaya yeterli görmeyen hiçkimsenin aday olmaması gerektiğini belirtirken ömrü boyunca siyasetin içinde olduğunu ve ABD başkanı olmak için en vasıflı kişinin kendisi olduğunu belirtti.

Biden kararını 6 ila 8 hafta içinde vermeyi planladığını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ