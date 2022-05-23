Biden: Çin'in saldırısı halinde Tayvan'ı savunacağız

Biden'in Japonya'ya ilk ziyaretine Çin konusundaki çıkışı damgasını vurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in saldırısına maruz kalması halinde Tayvan'ı savunacaklarını söyledi.

Joe Biden, Tokyo'da Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile düzenlediği ortak basın toplantısında bir gazetecinin, "ABD, saldırıya uğrarsa Tayvan'ı savunr mu?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

"Bu bizim taahhüdümüz" diyen Biden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, tek bir Çin olmasını kabul ettik. İmzamızı attık ve bunun gereği olan bütün anlaşmaları kabul ettik. Fakat (Tayvan'ın) güç kullanılarak alınması, bu olacak şey değil. Bu, bölgede tüm dengelerini bozar ve Ukrayna'da olanlara benzer şeyler yaşanır."

Biden buna karşılık şu anda Çin'in böyle bir yola başvurmasını beklemediklerini de vurguladı.

ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı işgalinin faturasını ağır ödemesinin, Çin'e Tayvan'ı işgal ederse nelerle karşılaşabileceğini göstermesi açısından da önemli olduğunu söyledi.

Daha sonra bir açıklama yapan Biden'ın üst düzey bir danışmanı, Başkan'ın sözlerinin ABD'nin Tayvan ile ilgili "stratejik muğlaklık" olarak tanımlanan politikasında bir değişiklik anlamına gelmediğini söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi de "Politikamız değişmedi. (Başkan) Tayvan Boğazı bölgesinde barış ve istikrar konusundaki taahhüdümüzü ve Tek Çin devleti politikasına bağlılığımızı tekrarladı. Aynı zamanda Tayvan'la İlişkiler Antlaşması kapsamında, Tayvan'a kendisini savunması için gereken askeri araçları sağlama taahhüdümüzü de yineledi" dedi.

Biden Tayvan'ın savunulması konusunda benzer bir ifadeyi geçen yıl Ekim ayında yaptığı konuşmada da kullanmış, Beyaz Saray sözcüsü yine bir açıklama yapmak durumunda kalarak Başkan'ın sözlerinin ABD'nin dış politikasında bir değişiklik olduğu anlamına gelmediğini söylemişti.

Kimi yorumcular ise Biden'ın sözlerini "gaf" olarak nitelendirmişti.

Çin tepki gösterdi

Çin ise Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını savunmaması gerektiği belirtildi. Açıklamada, Çin'in, oprak bütünlüğü ve egemenliğiyle ilgili konularda asla ödün veremeyeceği vurgulandı.

Çin demokratik seçimlerle kendi yönetimini seçen Tayvan adasını topraklarının parçası sayıyor.

Bir yandan uluslararası düzeyde egemen bir devlet olarak tek Çin olduğu uzun zamandır kabul edilmiş durumda. Diğer yandan Tayvan'ın Çin yönetimi altında değil kendi seçtiği yönetim altında özerk bir yapısı olması destekleniyor.

Kişida: Biden'dan BM Güvenlik Konseyi üyeliği için destek aldık

Öte yandan, Japonya Başbakanı Fumio Kişida, ABD Başkanı Joe Biden ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin savunma politikasında olası bir değişime işaret etti.

Kişida, savunma politikalarını güçlendireceklerini, misilleme kapasitesi geliştirmenin de gündemlerinde olduğunu söyledi.

Biden da, "Güçlü bir Japonya, ve güçlü bir ABD-Japonya ittifakı bölgede olumlu bir güç olacaktır" diye dedi.

Kişida ayrıca Japonya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılacak bir olası reformda, Konsey'in daimi üyelerden biri olması konusunda Biden'da destek aldığını da söyledi.

Konsey'in veto yetkisine sahip mevcut daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin.