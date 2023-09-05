Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi gruplarında karşılaşacağı maçlar için kadrosunu açıkladı
Giriş: 05.09.2023 - 19:03 Güncelleme: 05.09.2023 - 19:10
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı.
Yeni transferlerden Eric Bailly ve Tayfur Bingöl kadroda kendisine yer buldu.
Öte yandan uzun süreli sakatlıkları bulunan Emre Can Uzunhan ve Tayip Talha Sanuç kadroda yer almadı.
UEFA Konferans Ligi grup aşamasında; Belçika’dan Club Brugge, Norveç’ten Bodo/Glimt ve İsviçre’den Lugano ile karşılaşacak olan siyah beyazlı takımda oyuncu listesi şöyle: