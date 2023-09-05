Oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti
Pek çok dizi ve filmde rol alan Mehmet Ulay, 81 yaşında hayata veda etti
Tiyatro sanatçısı, dizi ve film oyuncusu Mehmet Ulay yaşamını yitirdi. 81 yaşında hayatını kaybeden Ulay, 'Süper Baba', 'Ruhsar', 'Ezel' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi dizilerde rol almasının yanında, 'Çiçero', 'Emret Komutanım Şah Mat' ve 'Tövbe' gibi filmlerler de sinemaseverlerin karşısına çıkmıştı.
Acı haberin ardından bazı ünlü isimler üzüntüsünü dile getirdi.
İsmail Hacıoğlu, "Güle güle ustam…mekanın cennet olsun inşallah…hakkını helal et mehmet abi hakkını helal et" dedi.
Hamdi Alkan ise, "Sevgili Mehmet Ulay ile uzun yıllar birlikte çalışmıştık. Vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim... Meslektaşlarına, dostlarına ve ailesine sabır diliyorum... Huzur içinde uyu Mehmet ağabey…" ifadelerini kullandı.
MEHMET ULAY HAKKINDA
Mehmet Ulay 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesi'nden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1965'te Ankara Sanat Tiyatrosu içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969'da İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve ABD'de tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra pek çok film ve dizide rol aldı.
Tiyatro oyunları
Çalıkuşu: Reşat Nuri Gültekin - Tiyatro Kedi - 2008
Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu - Su Gösteri Sanatları Merkezi - 2007
Casablanca: Tiyatro Kedi - 2005
Yalandan Kim Ölmüş: Clive Exton - Tiyatro Kedi - 2000
Fehim Paşa Konağı: Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997
Cahide: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996
Saat 9:05: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995
Komik Para: Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1995
Jan Dark Davası: Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994
Bir Halk Düşmanı: Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993
403.Kilometre: İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993
Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992
Ayak Takımı Arasında: Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990
Mefisto: Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
Yusuf ile Menofis: Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
Sacco ile Vanzetti: Howard Fast - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1988
Ortak: (Erol Aksoy) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
Durand Bulvarı: (Armand Salcrou) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
Mayın: (Fikret Otyam) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
Sarıpınar 1914: (Reşat Nuri Güntekin) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
Müfettiş: (Nikolai Gogol) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
Zenginin Maceraları: (Tunca Yönder ve Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966
Küçük Burjuvalar: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966
Keloğlan: (Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç: (Hüseyin Rahmi Gürpınar) - Ankara Sanat
Tiyatrosu - 1965
Ayak Bacak Fabrikası: Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964
Rol aldığı diziler
Yıldızlara Bak - 2022
Hayvan - 2022
Mahkum - Zahit Yesari - 2021-2022
Seni Çok Bekledim - 2021
Hükümsüz - 2021
Hakan: Muhafız - Kütüphaneci - 2019
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Fedailer Başkanı - 2018-2019
Baba Candır - 2015
Şimdi Onlar Düşünsün - 2014
Ağlatan Dans - 2014
Pod Prikritie - 2014
Kızıl Elma - 2014
Muhteşem Yüzyıl - 2014
Böyle Bitmesin - 2013
Galip Derviş - Dr. Ender Şirin (Konuk Oyuncu) - 2013
Tozlu Yollar - 2013
Yol Ayrımı - 2013
Mavi Kelebekler - 2011-2012
Ezel - 2011
Arka Sıradakiler - 2007-2010
Şubat Soğuğu - 2006
AB'nin Yolları Taştan - 2005
Emret Komutanım - 2005
Sular Durulmuyor - 2004
Şakir Efendi - 2004
En İyi Arkadaşım - 2003
Oğlum İçin - 2003
Giz - 2003
Para=Dolar - 2002
Kurşun Asker - 2002
Yarım Elma - 2002
Avcı - 2001
Cinlerle Periler - 2001
Yeni Hayat - 2001
Ölümün El Yazısı - 2000
Üvey Baba - 2000
Küçük Besleme - 1999
Kadınlar Kulübü - 1999
Akşam Güneşi - 1999
İki Arkadaş - 1998
Sibel - 1998
Deli Divane - 1997
Gülüm - 1997
Hemşerim - 1997
Ruhsar - 1997
Kurtuluş - 1996
Süper Baba - 1993
Deniz Gurbetçileri - 1991
Can Şenliği - 1989
Sinema filmleri
Hayvan - 2022
Çiçero - 2019
Daire - 2013
Tövbe - 2006
Emret Komutanım Şah Mat - 2006
Komik-i Şehir - 2005
Meyhanecinin Kızı - 2005
Beyza'nın Kadınları - 2005
Ankara Ekspresi - 2005
Eylül - 2005
Keloğlan - 2003
Mert Ali - 2000
İkili Oyunlar - 1989