Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti! Mehmet Ulay kimdir ve kaç yaşındaydı? - Magazin haberleri

        Oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti

        Pek çok dizi ve filmde rol alan Mehmet Ulay, 81 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tiyatro sanatçısı, dizi ve film oyuncusu Mehmet Ulay yaşamını yitirdi. 81 yaşında hayatını kaybeden Ulay, 'Süper Baba', 'Ruhsar', 'Ezel' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi dizilerde rol almasının yanında, 'Çiçero', 'Emret Komutanım Şah Mat' ve 'Tövbe' gibi filmlerler de sinemaseverlerin karşısına çıkmıştı.

        Acı haberin ardından bazı ünlü isimler üzüntüsünü dile getirdi.

        İsmail Hacıoğlu, "Güle güle ustam…mekanın cennet olsun inşallah…hakkını helal et mehmet abi hakkını helal et" dedi.

        Hamdi Alkan ise, "Sevgili Mehmet Ulay ile uzun yıllar birlikte çalışmıştık. Vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim... Meslektaşlarına, dostlarına ve ailesine sabır diliyorum... Huzur içinde uyu Mehmet ağabey…" ifadelerini kullandı.

        MEHMET ULAY HAKKINDA

        Mehmet Ulay 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesi'nden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1965'te Ankara Sanat Tiyatrosu içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969'da İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve ABD'de tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra pek çok film ve dizide rol aldı.

        Tiyatro oyunları

        Çalıkuşu: Reşat Nuri Gültekin - Tiyatro Kedi - 2008

        Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu - Su Gösteri Sanatları Merkezi - 2007

        Casablanca: Tiyatro Kedi - 2005

        Yalandan Kim Ölmüş: Clive Exton - Tiyatro Kedi - 2000

        Fehim Paşa Konağı: Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997

        Cahide: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996

        Saat 9:05: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995

        Komik Para: Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1995

        Jan Dark Davası: Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994

        Bir Halk Düşmanı: Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993

        403.Kilometre: İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993

        Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992

        Ayak Takımı Arasında: Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990

        Mefisto: Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989

        Yusuf ile Menofis: Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989

        Sacco ile Vanzetti: Howard Fast - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1988

        Ortak: (Erol Aksoy) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

        Durand Bulvarı: (Armand Salcrou) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

        Mayın: (Fikret Otyam) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

        Sarıpınar 1914: (Reşat Nuri Güntekin) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

        Müfettiş: (Nikolai Gogol) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

        Zenginin Maceraları: (Tunca Yönder ve Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966

        Küçük Burjuvalar: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966

        Keloğlan: (Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965

        Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç: (Hüseyin Rahmi Gürpınar) - Ankara Sanat

        Tiyatrosu - 1965

        Ayak Bacak Fabrikası: Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964

        Rol aldığı diziler

        Yıldızlara Bak - 2022

        Hayvan - 2022

        Mahkum - Zahit Yesari - 2021-2022

        Seni Çok Bekledim - 2021

        Hükümsüz - 2021

        Hakan: Muhafız - Kütüphaneci - 2019

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Fedailer Başkanı - 2018-2019

        Baba Candır - 2015

        Şimdi Onlar Düşünsün - 2014

        Ağlatan Dans - 2014

        Pod Prikritie - 2014

        Kızıl Elma - 2014

        Muhteşem Yüzyıl - 2014

        Böyle Bitmesin - 2013

        Galip Derviş - Dr. Ender Şirin (Konuk Oyuncu) - 2013

        Tozlu Yollar - 2013

        Yol Ayrımı - 2013

        Mavi Kelebekler - 2011-2012

        Ezel - 2011

        Arka Sıradakiler - 2007-2010

        Şubat Soğuğu - 2006

        AB'nin Yolları Taştan - 2005

        Emret Komutanım - 2005

        Sular Durulmuyor - 2004

        Şakir Efendi - 2004

        En İyi Arkadaşım - 2003

        Oğlum İçin - 2003

        Giz - 2003

        Para=Dolar - 2002

        Kurşun Asker - 2002

        Yarım Elma - 2002

        Avcı - 2001

        Cinlerle Periler - 2001

        Yeni Hayat - 2001

        Ölümün El Yazısı - 2000

        Üvey Baba - 2000

        Küçük Besleme - 1999

        Kadınlar Kulübü - 1999

        Akşam Güneşi - 1999

        İki Arkadaş - 1998

        Sibel - 1998

        Deli Divane - 1997

        Gülüm - 1997

        Hemşerim - 1997

        Ruhsar - 1997

        Kurtuluş - 1996

        Süper Baba - 1993

        Deniz Gurbetçileri - 1991

        Can Şenliği - 1989

        Sinema filmleri

        Hayvan - 2022

        Çiçero - 2019

        Daire - 2013

        Tövbe - 2006

        Emret Komutanım Şah Mat - 2006

        Komik-i Şehir - 2005

        Meyhanecinin Kızı - 2005

        Beyza'nın Kadınları - 2005

        Ankara Ekspresi - 2005

        Eylül - 2005

        Keloğlan - 2003

        Mert Ali - 2000

        İkili Oyunlar - 1989

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mehmet Ulay
        Haberi Hazırlayan: Aytekin Teker
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı