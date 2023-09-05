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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Nbombele'yi video ile duyurdu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Nbombele'yi video ile duyurdu!

        Galatasaray yeni transfer Tanguy Ndombele'yi resmen açıkladı ve Fransız futbolcu için bir video yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 23:02 Güncelleme: 05.09.2023 - 23:02
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        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
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        Galatasaray, Fransız futbolcu Tanguy Ndombele transferi resmen açıkladı. Sarı-kırmızlılar, Fransız futbolcu için bir video yayınladı.

        Tanguy Ndombele bu videoda Galatasaray taraftarlarına mesaj verdi.

        İşte Tanguy Ndombele'nin sözleri:

        "Herkese merhaba ben Ndombele. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve bu formayı giydiğim için de. Burada birlikte çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız bu mesaj sizin için, Sami Yen'de görüşürüz. Sarı-kırmızı şampiyon Cimbom"

        91 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

        26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun Galatasaray'da giyeceği forma numarası da belli oldu. Yıldız oyuncu Sarı-Kırmızılı takımda 91 numaralı formayı giyecek.

        MALİ DETAYLAR PAYLAŞILMIŞTI

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

        Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon avro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin avro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.

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