Galatasaray Nbombele'yi video ile duyurdu!

Galatasaray, Fransız futbolcu Tanguy Ndombele transferi resmen açıkladı. Sarı-kırmızlılar, Fransız futbolcu için bir video yayınladı.

Tanguy Ndombele bu videoda Galatasaray taraftarlarına mesaj verdi.

🦁 Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Tanguy Ndombele! 💛❤️ pic.twitter.com/BR2TDArtXn — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 5, 2023

İşte Tanguy Ndombele'nin sözleri:

"Herkese merhaba ben Ndombele. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve bu formayı giydiğim için de. Burada birlikte çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız bu mesaj sizin için, Sami Yen'de görüşürüz. Sarı-kırmızı şampiyon Cimbom"