Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Pirola'da 35 mutasyon kaygısı! "Aşıdan ve bağışıklık sisteminden kaçabilir"

        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı! "Aşıdan ve bağışıklık sisteminden kaçabilir"

        Koronavirüsün (Covid-19) yeni varyantı olan Pirola, aşıların hedefinde olan 'spike' proteinindeki 35 mutasyon sebebiyle kaygılara yol açıyor. Yüksek bulaşıcılığıyla kısa sürede vaka artışlarına yol açan Pirola varyantında dört belirti dikkat çekiyor; Boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı. Yeni varyanttaki mutasyonların, virüsün aşılardan ve bağışıklık sisteminden kaçmasına yardımcı olabileceğini belirten Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, "Bir süredir uygulanmayan maske ve mesafe uygulamaları ile hijyen önlemlerinin yeniden uygulanması ve aşılara gereken önemin verilmesi gerekir" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

        Demet Demirkır
        demetdemirkir@haberturk.com
        Giriş: 05.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yeni koronavirüs varyantları, ABD'de ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde koronavirüs vakaları artışa geçirmesiyle beraber dünya genelinde endişe yarattı. Enfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, Pirola varyantının (BA.2.86) Omicron'un bir alt türü olan BA.2’nin de bir alt türü olduğunu belirterek, "Covid-19 aşılarının hedefi olan 'spike' proteinindeki 35 mutasyon nedeniyle endişeye yol açıyor" dedi.

        PİROLA VARYANTI NEDEN ÖNEMLİ?

        2022 yılında Avrupa’daki bazı ülkeler ve İsrail’de yakın zamanlarda saptanması BA.2.86 varyantının bir süredir toplumlarda yayılımının sürdüğü bilgisini veriyor. Prof. Dr. Arman, "Gerek İngiltere ve gerekse Amerika’da kısa sürede olguların artışı ve Pirola'nın diğer varyantların önüne geçmesi yüksek bulaşıcılık hızı ile ilişkili bir durumdur. Bu sebeple varyant, vaka sayısındaki artışların toplumları etkileyebilme riski açısından dikkatle izleniyor" dedi.

        REKLAM

        AŞILARDAN VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEN KAÇABİLİR

        Pirola'da meydana gelen mutasyonların, virüsün aşılardan ve bağışıklık sisteminden kaçmasına yardımcı olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, "Bugüne kadar gelişen tüm mutasyonlarda aşı koruyuculuğu azalsa da hâlâ ağır hastalık ve ölüme karşı koruyucu olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

        PİROLA'DA 4 BELİRTİ DİKKAT ÇEKİYOR

        Prof. Dr. Arman, bugüne kadar görülen farklı varyantlarda bazı belirtilerin daha baskınken, bir diğerinde daha hafif olabildiğini belirterek, şunları söyledi: "Bu varyant için de özellikle 4 belirtinin en sık görülen belirtiler olduğu bildiriliyor; Boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı.

        Burun akıntısı ve hapşırma: BA.2.86 varyantı soğuk algınlığı veya gribe benzer semptomlarla kendini gösteriyor; tat ve koku kaybı daha seyrek görülüyor.

        REKLAM

        Baş ağrısı: Pirola varyantının semptomları arasında baş ağrısı sık görülüyor. Ek olarak bulantı ve kusma da ortaya çıkabiliyor.

        Boğaz ağrısı: Diğer Omicron varyantlarında olduğu gibi daha çok üst solunum yolu bazı hastalarda ateşli hastalık ve solunum semptomları gibi diğer koronavirüslere benzer semptomlar da görülüyor.

        İnatçı öksürük: Tipik olarak kuru öksürük, diğer COVID varyantlarında olduğu gibi Pirola varyantı ile de en sık görülen semptomlardan biridir. Ek olarak hemen tüm semptomatik COVID olgularında görmeyi beklediğimiz ateş ve halsizlik yorgunluk gibi belirtileri Pirola ile de görüyoruz."

        PİROLA DAHA ÖLÜMCÜL BİR VARYANT MI?

        Yapılan ilk testlerin Pirola varyantının daha önce Covid-19 geçirmiş ya da aşılanmış kişilerde enfeksiyona neden olabileceğini ancak henüz bu varyant ile ilgili araştırmaların sürdüğünü ve sonuçlar elde edilinceye dek bilinmeyen çok fazla nokta olduğunu kaydeden Prof. Dr. Arman, sözlerine şöyle devam etti: "ABD'deki vakalar hafif veya asemptomatik olup Pirola'da diğer Omicron alt varyantlarına göre daha fazla semptomatik olgu saptandığı bildirilmektedir. Ancak hastalığın daha ağır seyrettiğine veya daha ölümcül olabileceğine dair bir bilgi yoktur."

        MASKE-MESAFE-HİJYEN HATIRLATMASI

        Testlerin etkinliğine ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Arman, "Mevcut testlerle Pirola varyantına bağlı gelişen COVID olgularını teşhis edebiliyoruz. Bu süreçte virüsün yayılmasını azaltmak için çok iyi bildiğimiz ama bir süredir uygulanmayan maske ve mesafe uygulamaları ile hijyen önlemlerinin yeniden uygulanması ve aşılara gereken önemin verilmesi gerekir" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pirola
        #Covid-19
        #koronavirüs
        #Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman
        #Demet Demirkır
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        Felaketin ardından Çanakkale'de "yasak" talebi!
        Felaketin ardından Çanakkale'de "yasak" talebi!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı