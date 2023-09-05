Pirola'da 35 mutasyon kaygısı! "Aşıdan ve bağışıklık sisteminden kaçabilir" Koronavirüsün (Covid-19) yeni varyantı olan Pirola, aşıların hedefinde olan 'spike' proteinindeki 35 mutasyon sebebiyle kaygılara yol açıyor. Yüksek bulaşıcılığıyla kısa sürede vaka artışlarına yol açan Pirola varyantında dört belirti dikkat çekiyor; Boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı. Yeni varyanttaki mutasyonların, virüsün aşılardan ve bağışıklık sisteminden kaçmasına yardımcı olabileceğini belirten Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, "Bir süredir uygulanmayan maske ve mesafe uygulamaları ile hijyen önlemlerinin yeniden uygulanması ve aşılara gereken önemin verilmesi gerekir" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

Yeni koronavirüs varyantları, ABD'de ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde koronavirüs vakaları artışa geçirmesiyle beraber dünya genelinde endişe yarattı. Enfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, Pirola varyantının (BA.2.86) Omicron'un bir alt türü olan BA.2’nin de bir alt türü olduğunu belirterek, "Covid-19 aşılarının hedefi olan 'spike' proteinindeki 35 mutasyon nedeniyle endişeye yol açıyor" dedi.

PİROLA VARYANTI NEDEN ÖNEMLİ?

2022 yılında Avrupa’daki bazı ülkeler ve İsrail’de yakın zamanlarda saptanması BA.2.86 varyantının bir süredir toplumlarda yayılımının sürdüğü bilgisini veriyor. Prof. Dr. Arman, "Gerek İngiltere ve gerekse Amerika’da kısa sürede olguların artışı ve Pirola'nın diğer varyantların önüne geçmesi yüksek bulaşıcılık hızı ile ilişkili bir durumdur. Bu sebeple varyant, vaka sayısındaki artışların toplumları etkileyebilme riski açısından dikkatle izleniyor" dedi.

REKLAM

AŞILARDAN VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEN KAÇABİLİR

Pirola'da meydana gelen mutasyonların, virüsün aşılardan ve bağışıklık sisteminden kaçmasına yardımcı olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, "Bugüne kadar gelişen tüm mutasyonlarda aşı koruyuculuğu azalsa da hâlâ ağır hastalık ve ölüme karşı koruyucu olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

PİROLA'DA 4 BELİRTİ DİKKAT ÇEKİYOR

Prof. Dr. Arman, bugüne kadar görülen farklı varyantlarda bazı belirtilerin daha baskınken, bir diğerinde daha hafif olabildiğini belirterek, şunları söyledi: "Bu varyant için de özellikle 4 belirtinin en sık görülen belirtiler olduğu bildiriliyor; Boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı.

Burun akıntısı ve hapşırma: BA.2.86 varyantı soğuk algınlığı veya gribe benzer semptomlarla kendini gösteriyor; tat ve koku kaybı daha seyrek görülüyor.

REKLAM

Baş ağrısı: Pirola varyantının semptomları arasında baş ağrısı sık görülüyor. Ek olarak bulantı ve kusma da ortaya çıkabiliyor.

Boğaz ağrısı: Diğer Omicron varyantlarında olduğu gibi daha çok üst solunum yolu bazı hastalarda ateşli hastalık ve solunum semptomları gibi diğer koronavirüslere benzer semptomlar da görülüyor.

İnatçı öksürük: Tipik olarak kuru öksürük, diğer COVID varyantlarında olduğu gibi Pirola varyantı ile de en sık görülen semptomlardan biridir. Ek olarak hemen tüm semptomatik COVID olgularında görmeyi beklediğimiz ateş ve halsizlik yorgunluk gibi belirtileri Pirola ile de görüyoruz."

PİROLA DAHA ÖLÜMCÜL BİR VARYANT MI?

Yapılan ilk testlerin Pirola varyantının daha önce Covid-19 geçirmiş ya da aşılanmış kişilerde enfeksiyona neden olabileceğini ancak henüz bu varyant ile ilgili araştırmaların sürdüğünü ve sonuçlar elde edilinceye dek bilinmeyen çok fazla nokta olduğunu kaydeden Prof. Dr. Arman, sözlerine şöyle devam etti: "ABD'deki vakalar hafif veya asemptomatik olup Pirola'da diğer Omicron alt varyantlarına göre daha fazla semptomatik olgu saptandığı bildirilmektedir. Ancak hastalığın daha ağır seyrettiğine veya daha ölümcül olabileceğine dair bir bilgi yoktur."

MASKE-MESAFE-HİJYEN HATIRLATMASI

Testlerin etkinliğine ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Arman, "Mevcut testlerle Pirola varyantına bağlı gelişen COVID olgularını teşhis edebiliyoruz. Bu süreçte virüsün yayılmasını azaltmak için çok iyi bildiğimiz ama bir süredir uygulanmayan maske ve mesafe uygulamaları ile hijyen önlemlerinin yeniden uygulanması ve aşılara gereken önemin verilmesi gerekir" diye konuştu.