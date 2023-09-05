Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'a geldi!
Beşiktaş'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı Eric Bailly, İstanbul'a geldi
Beşiktaş, Fildişi Sahilli futbolcu Eric Bailly'yi kadrosuna kattı. Yeni transfer Eric Bailly'yi taşıyan uçak, saat 20:15 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı.
KONFERANS LİGİ KADROSUNDA YER ALDI
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarda mücadele edecek Beşiktaş, oyuncu listesini ilan etti. İngiltere'nin Manchester United takımından kadroya dahil edilen Eric Bailly kadroda yer aldı.
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.
ERIC BAILLY KİMDİR?
Kariyerine İspanya ekibi Espanyol'da başlayan Bailly, 2015'te Villarreal'e transfer oldu. Bu takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, 2016'da 30 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.
Eric Bailly, 6 sezonda toplam 113 maça çıktığı Manchester temsilcisiyle birer kez UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.