Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç cinayet! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü! - Son dakika haberler

        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!

        Adana'da, 3 Eylül'de motosikletiyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak ağır yaralanan 16 yaşındaki Mehmet Emin Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:44 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi.

        SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

        DHA'da yer alan habere göre motosikletiyle ilerleyen Mehmet Emin Çelik (16), silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile başından vurulan Çelik, bir otomobile çarpıp, yere düştü.

        ÇOK SAYIDA MERMİ KOVANI BULUNDU

        İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik'in durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ise yerde çok sayıda kovan buldu.

        GENÇ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastanede tedavisi süren Mehmet Emin Çelik, bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        BİRDEN FAZLA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Çelik´in cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Polis, cinayetle ilgili birden fazla şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

        İKİ GÜN ARAYLA 2'NCİ SALDIRI

        Sosyal medya hesabından, "Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil. Resmen asayiş çökmüş. Herkesin belinde bir tabanca olmuş 4 bin 500 TL. Mermi bedava. Kimden istesen verirler" paylaşımı yapan İbrahim Taşkıran (42) da 1 Eylül'de aynı caddede uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Kabine Toplantısı başladı
        Kabine Toplantısı başladı
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        'Egzersiz ilaçtır' kanıtlandı! İşte 4 haftada meydana gelen olumlu etkiler
        'Egzersiz ilaçtır' kanıtlandı! İşte 4 haftada meydana gelen olumlu etkiler
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında