Venedik'in güzelleri
Bu yıl 80'inci kez düzenlenen Venedik Film Festivali, her yıl olduğu gibi kırmızı halı geçişleriyle de ön plana çıktı. Festivale, rol aldığı filmi nedeniyle veya davetli olarak katılan Türk oyuncular, güzellikleriyle ilgi topladı
DEMET ÖZDEMİR
Demet Özdemir, Venedik Film Festivali’nde düzenlenen Kineo Ödül Töreni’nde ‘Uluslararası En İyi Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Özdemir düzenlenen basın toplantısında ise “Burada olmak benim için gurur verici. İlk defa Venedik’e geliyorum ve böyle bir ödülle burada olmak hayallerimin de ötesinde. Kariyerimin son 5 yılında kadın hikâyelerinin peşinde koşmaya gayret ettim. Burada bu kadar başarılı kadınla birlikte olduğum için kendimi şanslı hissediyorum” ifadelerini kullandı.
Demet Özdemir, gondol sefası sürerken bol bol fotoğraf çektirdi.
MELİS SEZEN
Venedik Film Festivali'nde büyük ilgi gören 'Priscilla' adlı filmin galasına katıldı.
TÜLİN ÖZEN
Başrolünde yer aldığı, Orizzonti Bölümü’nde yarışan'Tereddüt Çizgisi'nin galasına katıldı.
Venedik Film Festivali'ne birçok ünlü yıldız katıldı.
BARBARA PALVIN (MACARİSTAN)
BIANCA GUACCER (İTALYA)
CATHARINA MURINO (İTALYA)
FARHANA BODU (HİNDİSTAN)
LUDOVICA COSCIONE (İTALYA)
MARIACARLA BOSCONO (İTALYA)
PAOLA TURANI (İTALYA)
ROCIO MUNOZ (İSPANYA)