Avrupa'da sel felaketi
Avrupa ülkeleri sel felaketiyle boğuşuyor. Yunanistan'ın Volos kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. İspanya'nın orta ve güney bölgelerini iki gündür etkisi altına alan şiddetli yağışlar sebebiyle de son üç gün içinde en az beş kişi öldü ve üç kişi de kayboldu.
Güney Avrupa'da geçen ayki aşırı sıcaklar yerini şiddetli yağmurlara ve fırtınalara bıraktı. Avrupa son günlerde sel felaketi ile mücadele ediyor.
YUNANİSTAN
Ülkenin Volos, Larisa ve Selanik şehirleri ile çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yunanistan devlet televizyonu ERT'in haberine göre, Volos'ta hayvanlarını kurtarmaya çalışan 70 yaşındaki çiftçi, heyelanda yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Sel sularına kapılan 42 yaşındaki bir kişi de arama kurtarma ekipleri tarafından aranıyor.
İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias geçen hafta meteoroloji dairesinin uyarıları doğrultusunda bütün belediyelerin sel ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını istedi.
Kikilias, ormanlık alanların yandığı bölgelerde de sel tehlikesi ihtimaline karşı tedbirlerin arttırılmasını talep etti.
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel "Hani derler ya 'bir yıllık yağış bir günde düştü' komşuda yarın durum bu. Bazı modeller metrekareye 2.000 mm (iki bin) yağmur öngörüyor. Selanik'in güneyi haritalarda denize katılabilir" ifadelerini kullandı.
Başbakan Miçotakis "Bugün olağanüstü bir hava durumu ile karşı karşıyayız. İklim krizinin gelecek değil şimdiki zamanla ilgili bir sorun olduğuna ve yaşadıklarımızın bunu doğruladığına artık hiçbir şüphemiz yok" diye konuştu.
Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre, "Daniel" olarak adlandırılan olumsuz hava koşulları bu hafta ülke genelinde etkili olacak.
İSPANYA
İspanya'nın orta ve güney bölgelerini iki gündür etkisi altına alan şiddetli yağışlar sebebiyle son üç gün içinde en az beş kişi öldü ve üç kişi de kayboldu.
Şiddetli yağış sonucu bazı yol ve köprülerin çöktüğü Castilla La Mancha, Castilla y Leon, Madrid, Extremadura bölgelerinde çok sayıda ara yolun ulaşıma kapandığı, Madrid-Endülüs ve Madrid-Castilla La Mancha hızlı tren seferlerinin iptal edildiği açıklandı.
Yağışlar sebebiyle birçok ev ve iş yerini su bastı.
Meteoroloji uzmanları, yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren ülkeyi terk edeceğini duyurdu.
ALMANYA
Geçtiğimiz günlerde de Frankfurt'ta oluşan sellerde birçok evin bodrumunun yanı sıra havalimanını su basmış, çok sayıda uçuş iptal edilmişti.
Ülkenin Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Thüringen eyaletlerinde de aşırı yağış ve fırtına nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği kaydedilmişti.
Polis, yollardaki birçok rögar kapağının kaldırıldığını, birçok evin bodrum katını su bastığını bildirmişti.