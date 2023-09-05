Avrupa'da sel felaketi

4 Şurada Paylaş! Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel "Hani derler ya 'bir yıllık yağış bir günde düştü' komşuda yarın durum bu. Bazı modeller metrekareye 2.000 mm (iki bin) yağmur öngörüyor. Selanik'in güneyi haritalarda denize katılabilir" ifadelerini kullandı.

5 Şurada Paylaş! Başbakan Miçotakis "Bugün olağanüstü bir hava durumu ile karşı karşıyayız. İklim krizinin gelecek değil şimdiki zamanla ilgili bir sorun olduğuna ve yaşadıklarımızın bunu doğruladığına artık hiçbir şüphemiz yok" diye konuştu.