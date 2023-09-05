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        Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı!

        Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek iki takımdan biri olan Fenerbahçe'nin UEFA listesi de belli oldu. Sarı-lacivertlilerden yapılan bilgilendirmeye göre Luan Peres, Samet Akaydin, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor kadroda yer almadı. Geleceği merak konusu olan Miguel Crespo ise kadroya dahil edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 17:25 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:25
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        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
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        UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjalland ile H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, UEFA listesini de duyurdu. Yeni transferler Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz listeye dahil edilmezken Emre Mor, Luan Peres, Nazım Sangare, Samet Akaydin de listede yer almadı.

        FENERBAHÇE'NİN LİSTESİ

        Kaleci: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz

        Savunma: Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde

        Orta saha: Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandai, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic,

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        Forvet: Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko

        FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü sahasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak.

        Fenerbahçe'nin fikstüründeki diğer maçlar ise şöyle:

        5 Ekim: Spartak Trnava-Fenerbahçe

        26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets

        9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe

        30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe

        14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava

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        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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