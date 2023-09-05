Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı! Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek iki takımdan biri olan Fenerbahçe'nin UEFA listesi de belli oldu. Sarı-lacivertlilerden yapılan bilgilendirmeye göre Luan Peres, Samet Akaydin, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor kadroda yer almadı. Geleceği merak konusu olan Miguel Crespo ise kadroya dahil edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 05.09.2023 - 17:25 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:25 facebook

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