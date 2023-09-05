Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı!
Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek iki takımdan biri olan Fenerbahçe'nin UEFA listesi de belli oldu. Sarı-lacivertlilerden yapılan bilgilendirmeye göre Luan Peres, Samet Akaydin, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor kadroda yer almadı. Geleceği merak konusu olan Miguel Crespo ise kadroya dahil edildi
UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjalland ile H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, UEFA listesini de duyurdu. Yeni transferler Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz listeye dahil edilmezken Emre Mor, Luan Peres, Nazım Sangare, Samet Akaydin de listede yer almadı.
FENERBAHÇE'NİN LİSTESİ
Kaleci: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz
Savunma: Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde
Orta saha: Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandai, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic,
Forvet: Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü sahasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak.
Fenerbahçe'nin fikstüründeki diğer maçlar ise şöyle:
5 Ekim: Spartak Trnava-Fenerbahçe
26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets
9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe
30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe
14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava