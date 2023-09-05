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        Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar

        Habertürk'te 'Nedir Ne Değildir' programında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'dan açıklamalar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 20:06 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:19
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        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
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        Habertürk'te 'Nedir Ne Değildir' programında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'dan açıklamalar...

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        Çakar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        Seçim oldu, tekrar bir siyasal istikrar sözkonusu. 5 yıl devam edecek iktidardan bahsediyoruz. Kararları verirken durum analizi yapar, iş planları, stratejileriniz, uygulama projeleriniz olur, yol haritalarını oluşturursunuz. Seçim sonrası dönemde fotoğraf neydi? Biz bu kararları ne üzerine bina ediyoruz? Biz herşeyden önce dışa açık bir ekonomiyiz. Serbest piyasa ekonomisi ülkemizde hakim. Yüzümüz dışarıya dönük. Dünyadaki bütün gelişmelerden net olarak etkileniyoruz. Küresel ekonomide büyüme istenilen seviyede olmuyor. Bu sene yüzde 3 civarında bir büyümeden bahsediyoruz. Aslında bütün dünyada yavaşlık sözrkonusu. Ve yine bütün dünyada ciddi enflasyon var. Enflasyon dünyada yüzde 8,7 oranında bir enflasyondan bahsediyorruz. 2022 yılında. Bu sene sonunda yüzde 6.8, gelecek sene yüzde 5.2'ye düşeceği öngörülüyor. 1996 yılından bu yana görülen en yüksek enflasyon. Bunun birçok nedeni var. 2008 yılı itibariyle küresel kriz zaten vardı. Akabinde pandemi oluştu. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler iç piyasayı canlandırmak adına ciddi para zerk ettiler. Bu iç talep yarattı. Bu talep haliyle enflasyonu tetikledi.

        Tedarik zincirinin bozulmasıyla dünyada ciddi arz problemi ortaya çıktı. Kişsiel kanaatim bundan sonraki yıllarda en büyük problemimiz bu olacak. Önümüzde dönem arz ve üretimin büyük problem olabileceği yönünde. Yanıbaşımızda büyük savaş çıktı. Enerji fiyatlarını yukarıya çekti. Enerji fiyatları maliyet demek. Gıda fiyatlarını yukarı yönlü çekti. Bu da bütün dünyada enflasyon olarak çıktı. ABD'de enflasyon yüzde 9'a kadar çıktı. Dezenflasyonist politika izlediler. ABD bu sene muhtemelen büyümeyi yüzde 2'ye kapatacak. ABD resesyona uzak noktada. Sıkılaşma politikalarının olgunlaştığı kanaatindeyim. Euro bölgesinde sorunların devam ettiğini düşünüyorum. ABD önemli ihracat pazarımız. ABD enflasyonu yönetmek adına sermaye piyasası hareketleriyle, tahvil faiz oranlarını artırdı. Bütün dünyada sermaye gelişmiş ülkelere, özellikle ABD'ye aktı. Hatta Çinliler bile paralarını ABD tahvillerine yatırdılar. Bizim gibi ülkeler için dezavantaj oluşturdu. Bizim ülkeden ciddi sermaye çıkışı oldu.

        Ekonomik büyüklükler va para birimlerimiz farklı. ABD'de faizler yüzde 1-2 iken bizde faizler yüksekti. Bu ekonomik ortam haliyle bizim ülkemizi de etkiledi. Türkiye'nin büyümeye yönelik programlarının istihdamda çok iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Bizde de enerji fiyatları dolayısıyla ara malı, hammadde fiyatları, tedarik zincirinin bozulmasıyla ciddi anlamda maliyet enflasyonu yaşadık. Bu enflasyon 85'lerde çıkmıştı. Bizim ülkemiz 1 trilyon dolarlık ekonomi. Dünyanın en büyük 20 ülkesinden birisiyiz. Burada dendi ki, önümüzdeki süreç itibariyle bazı ilkeler belirlendi. Şeffaflık, öngörülebilirlik. Maliye poltikası araçlarını da kullanarak enflasyonla mücadele yönünde kararlar alacağız dendi ve buna göre politikalar geliştirildi. Bütçe disiplini ile hareket edildi. Deprem bölgesinin milli gelire etkisi yüzde 10. Bütçede yüzde 3 etki yaratıyor. 100 milyar dolarlık ekonomi Türkiye bütçesinde. Bu yarayı saracak olan yine bizim ekonomimiz. Deprem etkisi hariç yüzde 3'ü sağlamak üzere vergi düzenlemeleri kararlarıyla yüzde 3'e geliniyor.

        Faiz politikası araçları uygulandı, makro ihtiyatlı tedbirler yönünde kararlar alındı. Artık önümüzdeki dönem itibariyle enflasyona yönelik olarak net kararlı bir duruş sözkonusu. Biz enflasyonu yönetmediğimiz müddetçe yatırım ortamımızı sağlıklı bir şekilde yürütmek, fiyat ve finansal istikrarı sağlamamız mümkün olmayacaktır. Yatırım yapmak zorundayız. Yüksek değerli teknoloji üretimler yapmak zorundayız. Bunu ihracata çevirip cari fazla verecek veya cari açığı yönetecek seviyeye gelmeliyiz. Enflasyonla mücadele çok kararlı bir şekilde sürüyor. Sayın bakanın demeçlerinde bu kararlılık vurgulanıyor. Bir proje uyguluyorsanız net ve kararlı duruşunuz yoksa başarılı olma şansınız yok. Seçim sonrası döneme bakıldığında bunun olumlu sinyallerini görüyoruz.

        Merkez Bankası rezervlerinde net artış görüyoruz. Borçlanma kabiliyetimizde artışlar sözkonusu, borçlanma maliyetlerimizin azaldığını görüyoruz. Bu süreç hemen yarın olacak bir süreç değil. Meşakkatli ve zaman alacak bir yol. Ama kararlı bir duruş gösterip gereğini yaptığımız zaman bunu yenmemek mümkün değil.

        Ayrıntılar geliyor...

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