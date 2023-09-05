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        Haberler Magazin Selçuk Aydemir'in acı günü - Magazin haberleri

        Selçuk Aydemir'in acı günü

        Selçuk Aydemir, 'Efsane' adlı filmin çekimleri sırasında annesinin hayatını kaybettiği haberini aldı. Aydemir'in annesi İlknur Aydemir'i 'Mahalleden Arkadaşlar'da Nurgül Yeşilçay canlandırmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:58
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        Acı haberi film setinde aldı
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        Selçuk Aydemir’in 62 yaşındaki annesi, yaşamını yitirdi. Ünlü yönetmen ve senarist, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilen annesi İlknur Aydemir’in acı haberini 'Efsane' adlı sinema filminin setinin kurulduğu Çorum'da aldı.

        NURGÜL YEŞİLÇAY CANLANDIRMIŞTI

        Selçuk Aydemir, 'Mahalleden Arkadaşlar' adlı kitabından aynı adla sinemaya uyarladığı 2022 yapımı filmde çocuk günlerini hikâyeleştirmişti. Filmde, İlknur Aydemir'i Nurgül Yeşilçay canlandırdı.

        Selçuk Aydemir, annesini son yolculuğuna uğurlamak için İstanbul’a döndü. Aydemir, annesini defnettikten sonra film setine dönerek çekimlere devam etti.

        'Efsane'de başrolleri; Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Serdar Gökhan paylaşıyor.

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        #Selçuk Aydemir
        #Selçuk Aydemir acı haber
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