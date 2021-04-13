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Biden'ın 11 Eylül itibarıyla Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekeceği iddia edildi

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini 11 Eylül 2021 itibarıyla çekeceği ileri sürüldü.

Biden'ın 11 Eylül itibarıyla Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekeceği iddia edildi
İddia: ABD askerleri 11 Eylül'de Afganistan'dan çekiliyor
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AA

Washington Post gazetesinin isimlerini açıklamayan yetkililere dayandırdığı haberinde, Biden'ın çarşamba günü Taliban'la yaptıkları anlaşma kapsamında 1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmeyeceklerini duyuracağı ileri sürüldü.

Haberde, bu kararın, ABD yönetiminin, Eski ABD Başkan Donald Trump döneminde 29 Şubat 2020'de Taliban ile imzaladığı anlaşma ve ülkedeki koşulların incelenmesinin sonucunda alındığı iddia edildi.

Öte yandan haberde, Biden'ın 11 Eylül 2021'de ABD askerlerini tamamen Afganistan'dan çekmeyi planlandığı iddiası ortaya atıldı.

Pentagon'dan konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Yarbay Robert Lodewick, "Bu haberleri gördük ancak Başkandan resmi açıklamayı beklerken size bu konuda sunabileceğimiz bir şey yok." ifadesini kullandı.

Resmi rakamlara göre şu anda Afganistan'da 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.

Trump yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile bir anlaşma imzalamış ve anlaşmaya göre Taliban, ABD kuvvetlerine saldırı düzenlemediği takdirde Amerikan askerleri 1 Mayıs itibarıyla tamamen Afganistan'dan çekilecekti.

Biden yönetimi yetkilileri, bir süredir Afganistan'daki şiddet olaylarını gerekçe göstererek anlaşmada belirtilen tarihe uymanın zor olacağını ifade ediyordu.

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